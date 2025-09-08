Abenteuer mit dem Lauinger Orient-Express

93 Kinder und Jugendliche machten sich in diesem Sommer auf eine außergewöhnliche Reise: Das Zeltlager der Wasserwacht Ortsgruppe Lauingen stand unter dem Motto „Reise mit dem Orient Express“. Eine Woche lang verwandelte sich der Reimertshof bei Bissingen in geheimnisvolle Orte, ferne Länder und abenteuerliche Kontinente. Schon am ersten Abend tauchten die jungen Abenteurer in die Lagerwelt ein: Bei einer stillen Nachtwanderung spürten sie die besondere Stimmung des Zeltlagers. Täglich folgten neue Programmpunkte, die für jede Menge Spaß sorgten. Spiele, Bastelaktionen, Lagerfeuerabende, eine Schnitzeljagd – und die traditionelle Gruselwanderung, bei der geheimnisvolle Geräusche und kleine Schreckmomente für Gänsehaut sorgten – ließen die Woche wie im Flug vergehen. Ein weiterer Höhepunkt war die Lagerdisco am Freitagabend, bei der ausgelassen getanzt und gelacht wurde. „Es war wie ein Traum auf Schienen“, schwärmte ein Teilnehmer beim Abschied am Reimertshof.

Essen unter freiem Himmel: Am letzten Abend wurden im Zeltlager der Wasserwacht Lauingen am Reimertshof die selbst gebatikten T-Shirts verteilt – anschließend startete die Abschiedsdisco. Foto: Jens Gassmann

Auch kulinarisch ging es passend zum Motto auf eine Reise. Auf der Speisekarte standen nicht nur klassische Lieblingsgerichte der Kinder, sondern auch Speisen, die an die Reise mit dem Orient-Express erinnerten. Mal gab es Spaghetti, mal Döner, dann wieder Hackbällchen oder Currywurst mit Kartoffelspalten. Das Küchenteam achtete darauf, dass die Mahlzeiten abwechslungsreich und stimmungsvoll in das Wochenprogramm eingebunden waren.

Seit über 30 Jahren ist das Zeltlager der Wasserwacht Lauingen fester Bestandteil der Sommerferien. Die Organisation liegt in den Händen von Lagerleiter Alexander Bayer und seinem engagierten Betreuerteam, das mit viel Herzblut für Spiel, Spaß und Sicherheit sorgt. „Unser größter Lohn ist das Lachen der Kinder – und der Zusammenhalt, der in dieser Woche entsteht“, betonte die Lagerleitung.

