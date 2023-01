Bissingen

vor 56 Min.

"Corona hat viel kaputtgemacht": Pflegeheime im Kreis Dillingen suchen Personal

In Deutschland fehlen Pflegekräfte. Auch in den Heimen im Kreis Dillingen gibt es Probleme, offene Stellen zu besetzen.

Plus "Proud to care" heißt eine Initiative, die das Ansehen von Pflegeberufen steigern soll. Auch in einem Seniorenheim in Bissingen soll sie für mehr Personal sorgen.

Von Silva Metschl Artikel anhören Shape

Am Nachmittag herrscht geschäftiges Treiben im Seniorenheim in Bissingen. Es ist Kaffeezeit, und die Mitarbeiter verteilen Kuchen und Getränke. Genügend Mitarbeiter: Daran hapert es in vielen Seniorenheimen. Im Heim des Betreibers Pro Seniore in Bissingen ist man dennoch zufrieden. Fünf neue Auszubildende im ersten Jahr arbeiten gerade in dem Heim in Bissingen. Einrichtungsleiterin Anja Schweyer ist begeistert, das ist kaum zu übersehen. Denn die Pandemie hat die Suche nach Personal noch komplizierter gemacht. In Bissingen versucht man nun, das Image des Pflegeberufs aufzupolieren. Dafür soll die deutschlandweite Initiative "Proud to care" sorgen. Das heißt übersetzt "stolz sein, zu pflegen". Und stolz ist man in Bissingen. Was soll das neue Programm bringen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen