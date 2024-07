Der TSV Bissingen feiert seinen 75. Geburtstag mit Sport und Spaß

Der TSV Bissingen ist ein weiterer Verein, der sich vor 75 Jahren, also im Jahr 1949 gegründet hat. Viele andere haben im Landkreis bereits gefeiert oder haben das vor. Dabei gestalten die Clubs die Festivitäten ganz nach ihrem Gusto. Beim TSV Bissingen legt man vor allem Wert auf sportliche Höhepunkte. Der Spaß, sagt Zweite Vorsitzende Andrea Schlund, soll bei allem aber nicht zu kurz kommen.

„Wir wollten in die Mitte stellen, dass wir ein Sportverein sind“, sagt Schlund mit Blick auf das Programm am Wochenende. Zwar geht es am Freitag, 19. Juli, mit dem Bierpong-Turnier feuchtfröhlich los. Doch Schlund betont, dass keiner dabei genötigt werde, Alkohol zu trinken. „Es soll jeder mitmachen können.“ Beim Bierpong werden Becher auf einem Tisch angeordnet. Die Teams stehen sich an den Tischenden gegenüber und versuchen, mit einem Tischtennisball in die Becher zu treffen. Man muss trinken, wenn das gegnerische Team einen Becher trifft. 32 Mannschaften seien bereits angemeldet, berichtet Schlund. „Ich bin dafür ja ein bisschen zu alt, aber bei den 18 bis 25-Jährigen ist der Run aufs Bierpong groß“, sagt sie und lacht.

Parallel wird es am Freitag einen Festabend geben. Mit Band, Verpflegung und Getränken. Ehrungen wird es laut der Zweiten Vorsitzenden aber nicht geben. Das habe man bereits in der Jahresversammlung des Vereins erledigt. Man habe die Feierlichkeiten damit nicht in die Länge ziehen wollen.

Spiele um den Kesseltal-Pokal starten am Sonntag um 10.30 Uhr

Ein bisschen staatstragend wird es aber am Sonntag. Der Tag startet mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Ivan Kuterovac gestalten wird. „Unser Pfarrer ist fest in die Planungen involviert“, berichtet Schlund. „Er bemüht sich, dass es einen modernen Festgottesdienst gibt, der sportvereintauglich ist“, berichtet Schlund. Nach der Kirche folgt dann der Mittagstisch und die Darbietung des Bissinger Musikvereins. Dazu kommt auch ein Vertreter des Bayerischen Landessportverbands, der eine Urkunde zum 75-jährigen Bestehen überreichen wird.

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Wochenende ist die Austragung des Turniers um den Kesseltal-Pokal. Verschiedene Vereine ringen dabei um die Trophäe, die in diesem Jahr vom Bürgermeister Stephan Herreiner neu gestiftet wurde. 2023 ging der Pott an den TSV Bissingen. Gespielt wird jedes Jahr, berichtet Schlund, seit 1989, mit kleinen Unterbrechungen wegen des Irakkriegs und der Pandemie. Gespielt wird am Sonntag ab 10.30 Uhr um den Pokal.

„Alte-Herren“ spielen gegeneinander und gegen die Schiris

Am Samstag um 14 Uhr startet eine weitere wichtige Abteilung beim TSV Bissingen in einen sportlichen Wettstreit. Die Radl-Abteilung hat einen Bike-Biathlon organisiert. Inklusive eines Schießstandes, auf dem mit Laser-Gewehren gezielt wird.

Neben den Spielen um den Kesseltal-Pokal gibt es auch noch weitere Fußballspiele. Die Alten Herren laufen am Samstag um 15.30 Uhr auf. Mit dabei sind verschiedene Gruppen aus der Region und auch eine Schiri-Gruppe wird an den Start gehen.