Die Diemantsteiner Kirche St. Ottilia muss statisch gesichert werden

Plus Beim Neujahrsempfang der Pfarreiengemeinschaft Bissingen sind auch künftige Projekte ein Thema. Wie der neue Pfarrer ankommt.

Dass sich die Menschen verschiedener Generationen aus den fünf Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Bissingen nach dem Abklingen der Corona-Pandemie gerne wieder treffen, zeigte der Neujahrsempfang im Pfarr- und Jugendheim Bissingen eindrucksvoll. Der längst zur Tradition gewordene Empfang fand nach einem Dankgottesdienst für die katholischen Pfarreien Bissingen, Diemantstein, Fronhofen, Oberliezheim und Stillnau, den Pfarrer Ivan Kuterovac zelebrierte, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul statt.