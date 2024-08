Die Grund- und Mittelschule in Bissingen feiert Sommerfest

Die Schulgemeinschaft veranstaltete dieses Jahr ein internes Sommerfest in neuer Form. In der Früh gab es einen gemeinsamen Startschuss für alle in der Sporthalle. Einen musikalischen Auftakt der Veranstaltung bot hier die schuleigene Instrumentalgruppe mit Blasorchester und Schlagzeug sowie der Grundschul-Chor angeleitet von Magdalena Polzer und auf dem Klavier begleitet von Lehrerin Carolin Hartmann. Es folgten die Begrüßungsworte durch Rektor Werner Zucker, der allen einen schönen Vormittag wünschte. Die Schülerinnen und Schüler konnten dann anhand eines Laufzettels über das gesamte Erdgeschoss des Schulgebäudes sowie die Turnhalle verteilt an elf verschiedenen Stationen den Vormittag lang unterschiedlichste Angebote wahrnehmen, die von den Lehrkräften sowie älteren Schülern vorbereitet und betreut wurden.

Dazu zählten sportliche Aktivitäten wie ein Hindernisparcours, Sackhüpfen oder diverse Wurfspiele wie der Raketenflug, Leitergolf oder Boccia. Die Kinder konnten aber auch Gesellschaftsspiele spielen, Papierschildmützen und Windlichter basteln oder Freundschaftsbänder knüpfen. Als sehr beliebt zeigte sich die Schüler-Disco, die mit Musik, Licht- und Nebelmaschine gestaffelt in drei Zeitslots alle Altersstufen zum Tanzen einlud. Etwas ruhiger dagegen ging es in der Lese-Hör-Welt zu. Neben dem abwechslungsreichen Programm gab es aber auch genug Zeit für Entspannung, gemeinsame Unterhaltungen und Stärkung. An zwei Getränkestationen konnten die Kinder selbstständig ihre Flaschen auffüllen und an der „Vitaminstation“ in der Schulküche wurde Wassermelone ausgegeben.

Zum Abschluss traf sich die ganze Schulgemeinschaft wieder in der Turnhalle. Dort wurden alle Laufzettel in einer Box gesammelt und Schulleiter Werner Zucker verloste unter allen Schülerinnen und Schülern etliche Sachpreise. Mit dem Lied „Ein Hoch auf uns" von Andreas Bourani, das von vielen zuvor an der Station „Let's sing!" einstudiert wurde, ließen alle gemeinsam das gelungene Sommerfest ausklingen.