Drei Frauen teilen sich den Mesnerinnendienst in Bissingen

Gleich drei Verabschiedungen, zugleich aber auch drei Neueinstellungen gab es zum August in der Pfarrei Bissingen. Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Kirche St. Peter und Paul bedankten sich Pfarrer Ivan Kuterovac, der mit einer Bissinger Ministrantengruppe erst kurz zuvor von einer Rom-Wallfahrt zurückgekehrt war, Kirchenpfleger Georg Hirner und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Seiler bei den dreien, die aus dem kirchlichen Dienst in Bissingen ausscheiden. Martha Eder übernahm den Mesnerdienst in Bissingen im Jahre 2017 „in einer sehr schwierigen Zeit und meisterte die Herausforderungen seither souverän“, merkte Kirchenpfleger Georg Hirner an. Margarethe Ebermayer sorgte seit 16 Jahren für den Blumenschmuck in der Kirche und pflegte die Grünanlagen rund um die Kirche und an der Lourdes-Grotte. Beide hätten ihren Ruhestand nun redlich verdient, waren sich Pfarrer Ivan Kuterovac und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Seiler einig. Michaela Meyer war zwar nur für wenige Jahre als Verwaltungsleiterin für die beiden Pfarreiengemeinschaften Bissingen und Blindheim tätig, sie hinterlässt vor ihrem Wechsel in die Diözesanverwaltung in diesem Amt in Bissingen aber wichtige Spuren, auf denen man aufbauen könne und die allen fünf katholischen Pfarreien im Kesseltal zugutekommen.

Das sind die neuen Mesnerinnen in Bissingen

Für die drei Frauen gab es nicht nur Blumen und gute Wünsche, sondern auch Weihwasser aus Rom, das die Ministrantinnen und Ministranten eigens mitgebracht hatten. Mit guten Wünschen begrüßt wurden bei dieser Gelegenheit gleich auch die neuen Bissinger Mesnerinnen. Vorstellen mussten sie sich nicht groß, denn alle drei sind seit Langem in der Pfarrei aktiv. Den Mesnerinnendienst übernehmen und teilen sich künftig Regina Schäferling aus Unterbissingen, Birgit Braun aus Bissingen und Anni Boos aus Stillnau, die vielen Menschen aus nah und fern auch durch ihre Mesnertätigkeit in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt im nahegelegenen Buggenhofen wohlbekannt ist. Unter großem Applaus der zahlreich erschienenen Gottesdienstbesucher wünschten Pfarrer Ivan, Georg Hirner und Maria Seiler den dreien Freude und Zufriedenheit an ihrem Dienst für die Gemeinschaft und dankten für dessen Übernahme in einer Zeit, in der dies längst nicht mehr selbstverständlich ist. Dies brachten auch viele Besucherinnen und Besucher im Rahmen des Stehempfangs im Anschluss an den Gottesdienst zum Ausdruck. (AZ)