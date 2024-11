Ein starkes Jahr auf und hinter der Bühne

Kürzlich fand im Gasthaus Krone in Bissingen die Generalversammlung der Theaterfreunde Kesseltal e. V. statt. Mit ca. 500 Mitgliedern der zweitgrößte Verein der Marktgemeinde, gab es für die Theaterfreunde auch im vergangenen Jahr einige Höhen und Tiefen. Der Ausblick auf 2025 stimmt jedoch in allen Punkten positiv. In Anwesenheit von Bissingens Erstem Bürgermeister Stephan Herreiner bot Gnugesser einen spannenden Einblick in das vergangene Vereinsjahr und die vielen Aktivitäten, die es erfreulicherweise zu gestalten gab. Ein schmerzlicher Verlust für den Verein war im vergangenen Jahr jedoch sodann der Tod von gleich zwei sehr verdienten Mitgliedern: Vereinsfotograf Anton Meyer und Schauspielerin Irmgard Jall, beide jahrzehntelang aktive Mitglieder und prägende Persönlichkeiten des Theaters. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft werden dem Verein noch lange in hohen Ehren gehalten werden. Nebst Theaterbesuchen bei befreundeten Theatervereinen nahm der Verein auch an der 1. Kesseltaler Vereinsbörse an der Schule in Bissingen teil, bei der neue Mitglieder gewonnen und ein breites Publikum erreicht werden konnte. Für außergewöhnliche Verdienste wurden während der Versammlung auch drei verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt: Anton Harlacher, der jahrelang als Busfahrer die Vereinsausflüge betreute, Annemie Rieder, die seit Vereinsgründung den Kartenvorverkauf leitet, sowie Bärbel Hiltner, Seniorchefin des Gasthofs Krone, die bei den Aufführungen tatkräftig für die Bewirtung sorgte. Auch Helga und Manfred Rauh, die seit Jahren die Theaterbesuche zu anderen Vereinen organisieren, erhielten ein kleines Dankeschön. Eine besonders positive Botschaft fand sich dann am Ende der Veranstaltung im Ausblick der Vorsitzenden: 35 Jahre Bestehen dürfen die Theaterfreunde 2025 feiern und so ist es ein besonderer Glücksfall, dass zu diesem Jubiläum auch das Kindertheater unter neuer Leitung von Vanessa Stegner nach einigen Jahren der Pause wieder aufleben kann.

