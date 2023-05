Er ist der erste Ehrenbürger Bissingens

Josef Brenner wurde kürzlich die Ehrenbürgerwürde des Marktes Bissingen zuteil. Er ist damit der erste überhaupt und engagiert sich noch immer in vielen gesellschaftlichen Bereichen.

Vor einigen Wochen wurde Rektor a.D. Josef Brenner zum Ehrenbürger des Marktes Bissingen ernannt. Dies ist die höchste Auszeichnung, welche die Gemeinde vergeben kann. Bürgermeister Stephan Herreiner erinnerte in seiner Laudatio an die Vielzahl der ehrenamtlichen Tätigkeiten von Josef Brenner, der einst als junger Lehrer zunächst nach Diemantstein und dann nach Bissingen kam. Nach der Gemeindegebietsreform entwickelte der damalige Gemeinderat unter Bürgermeister Anton Schmid die Idee, die Jugend der neuen Marktgemeinde in dem neuen Bereich der Musik zusammenzuführen und ihr eine Ausbildung an Blas- und Schlaginstrumenten zu ermöglichen.

Brenner hatte ab 1977 als damaliger Konrektor der Grund- und Hauptschule Bissingen junge Musikinteressierte überzeugt, bei der Jugendblaskapelle mitzumachen. Er selbst übernahm den Vereinsvorsitz bis ins Jahr 1994. In seine Zeit als Vorsitzender fiel die Koordination der Ausbildung durch die musikalischen Leiter der Jugendblaskapelle und durch erfahrene Laienmusiker aus dem Kesseltal. Über die Aufnahme in den Allgäu-Schwäbischen-Musikbund ermöglichte er die Fortbildung der Aktiven auf Jungmusikerlehrgängen oder Dirigentenkursen und die erfolgreiche Teilnahme an Wertungsspielen und Bezirksmusikfesten.

Josef Brenner ist auch Kommunion-, Flüchtlingshelfer und Nachhilfelehrer

Gerne denken die Vereinsmitglieder an die Organisation unvergesslicher Ausflüge wie zum Beispiel ins damals noch geteilte Berlin oder bei der Aktion "Eine Gemeinde geht auf Reisen" nach Würzburg zurück. Für seine Verdienste um den heutigen Musikverein Kesseltal Bissingen wurde er 2003 beim 25-jährigen Jubiläum der Jugendblaskapelle zum Ehrenmitglied ernannt. Über sein Engagement für den Musikverein Kesseltal hinaus hat sich Josef Brenner zusammen mit seiner Frau Aldegonda auch immer in vielfältiger Weise für die Gemeinde und die Bildung eingesetzt, ob als einer der ersten Kommunionhelfer im Kesseltal, als Pfarrgemeinderat, bei Wortgottesdienstfeiern oder als Lektor.

Er engagiert sich seit mehr als 25 Jahren in der Kooperation zwischen der Kirche und dem Seniorenheim in Bissingen und seit 2015 auch im Bereich der Integration von Asylbewerbern im Kesseltal – all dies im unentgeltlichen Ehrenamt. Hier übersetzt er Formulare, unterrichtet Deutsch für Asylbewerber, fährt diese in Ämter und Krankenhäuser, gibt Sprachkurse und unterrichtet sie. Von 1982 bis 2000 war Brenner Rektor an der Grund- und Mittelschule Bissingen und pflegt bis heute die Verbundenheit mit der Schule. Er war Ansprechpartner und Helfer für Schüler mit Migrationshintergrund und "Nachhilfelehrer" für Schüler mit Lernproblemen.

Bei all diesem ehrenamtlichen Einsatz und dem sozialen Engagement verwundert es nicht, dass eine ganze Reihe von Personen Josef Brenner für die Ehrenbürgerwürde der Marktgemeinde Bissingen vorgeschlagen haben. Bürgermeister Stephan Herreiner und Dritter Bürgermeister Franz Hurler dankten Josef und Aldegonda Brenner im Rahmen einer kleinen Feier nochmals für dieses vielfältige ehrenamtliche Engagement zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und freuten sich, dass er sich in das Goldene Buch des Marktes Bissingen eingetragen hat.

Lesen Sie dazu auch

Die Entscheidung, künftig verdiente Mitglieder der Gemeinde zu Ehrenbürgern zu ernennen, traf der Gemeinderat in Bissingen erst im Jahr 2020. Die Pandemie hatte die Ehrungen bislang verhindert. In diesem Jahr konnten die Auszeichnungen dann endlich verliehen werden.