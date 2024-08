Für Bissingens Neuntklässler öffnen sich neue Türen

Auftakt der Veranstaltung war ein ökumenischer Wortgottesdienst, der im Pausenhof der Mittelschule stattfand. Mit einem Schlüssel als Leitsymbol wurde dieser von den Religionslehrkräften Sabine Lengerer und Engelbert Jall sowie von den Pfarrern Ivan Kuterovac und Joscha Kastenhuber gestaltet. Einen besonderen Beitrag lieferten die Neuntklässler selbst, indem jeder von seinem persönlichen „Schlüsselereignis“ aus der Schulzeit berichtete. Für musikalische Unterstützung sorgten drei Lehrkräfte aus dem Bissinger Kollegium. Am Ende gab es für alle Qualifikanten einen individuellen kleinen Schlüssel als Anhänger mit auf den Weg, der symbolisieren sollte, dass sie nun nicht nur ihre Quali-Zeugnisse in den Händen halten, sondern auch den Schlüssel, der die Türe zu einem neuen Lebensabschnitt öffnet.

Im Anschluss begrüßte Schulleiter Werner Zucker alle Schüler, Eltern, Familienangehörige, Freunde, Lehrkräfte und Ehrengäste in der Aula. Auch Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Stephan Herreiner gratulierte den Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Daraufhin verliehen die Elternbeiratsvorsitzenden Sonja Herreiner und Simone Markus allen Schülerlotsen eine Auszeichnung der Deutschen Verkehrswacht und bedankte sich für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren. Bei der Überreichung der QA-Zeugnisse verdienten sich die zwei Schulbesten Janina Dommel und Marie Gmachmeir besonders große Anerkennung. Klassenlehrerin Martina Maneth überzeugte mit einer sehr persönlichen und humorvollen Abschiedsrede. Stellvertretend für alle Absolventen hielten die Klassensprecherinnen Marie Gmachmeir und Anna Herreiner eine Schülerrede, in der sie einen Rückblick über die durchlaufene Schulzeit gaben und sich bei ihren Lehrern bedankten. Abgerundet wurden ihre Worte mit einem selbst zusammengeschnittenen Video mit Bildern und Kurzfilmen aus den vergangenen Schuljahren. In ausgelassener Atmosphäre ließen alle Beteiligten die Feier mit Speis und Trank sowie guten Gesprächen ausklingen. Text:

Entlassfeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mittelschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bissingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis