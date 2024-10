Die Veranstalter des Wisdom Tooth Festival beim Bissinger Ortsteil Hochstein ziehen Bilanz

Die Veranstalter des „Wisdom Tooth Festival“ (WTF) in Bissingen, der Verein Tooth Fairy, nach langem Zittern wegen der Finanzen vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass die Metal-Gaudi im Ortsteil Hochstein 2025 wieder stattfinden soll. In diesem Jahr feierten rund 500 Rock- und Metalfans Bands wie Schattenmann, Fiddler‘s Green und Equilibrium im Wildbachstadion. Welche Musikerinnen und Musiker im kommenden Jahr auftreten werden, ist zwar noch nicht bekannt, aktuell arbeitet der Verein aber an der Zusammenstellung.

Vereinsvorsitzender Dominik Vogel erklärt, dass bei der Veranstaltung im Juli insgesamt Spenden in Höhe von 1000 Euro zusammengekommen seien. Zum einen stammten diese von Gästen, die am Fanartikel-Verkaufsstand Geld in die Spendendose geworfen haben, aber auch von jenen, deren Fahrzeuge Vogel in der Regennacht mit dem Radlader vom durchnässten Parkplatz gezogen hat. Das war zwar eigentlich kostenlos gewesen, aber einige gaben ihm dafür etwas. Die Vorstandschaft des Vereins habe die Summe danach aufgerundet. Das Geld ging bereits im August an die Stiftung Valentina. Diese hilft schwerst- und sterbenskranken Kindern und deren Familien in schwierigen Lagen.

Der Bissinger Verein hinter dem WTF schreibt in diesem Jahr schwarze Zahlen

In diesem Jahr haben die Veranstalter, im Gegensatz zu 2023, schwarze Zahlen mit ihrem Festival geschrieben, erklärt Vogel. Nach dem Festival im Jahr 2023 sah das noch anders aus. Damals hat sich der Umsatz nämlich nicht so entwickelt, wie erhofft. "Die Mitglieder mussten privat den Verlust ausgleichen", sagte Vogel damals. Immerhin 14.000 Euro fehlten nach dem Wisdom Tooth Festival 2023 in der Kasse. So seien pro Kopf etwa 200 Euro neben dem Vereins-Beitrag von 60 Euro im Jahr dazu gekommen. Für die Vereinsmitglieder damals natürlich keine gute Botschaft. Umso mehr freut die Veranstalter das Ergebnis für 2024. Zwar bewege sich der Gewinn in diesem Jahr lediglich im dreistelligen Bereich, aber „immerhin ein Plus“, sagt der Vereinsvorsitzende. Auch etwa die Reparatur des Mischpults, das aufgrund des starken Regens am ersten Festivaltags beschädigt worden war, sei in der Rechnung enthalten.

Aktuell arbeite der Verein an der Zusammenstellung der Musikerinnen und Musiker, die im kommenden Jahr bei Hochstein auftreten werden. „Wir haben schon die ersten Bands angeschrieben“, sagt Vogel, allerdings sei noch nichts fest beschlossen. Dabei achteten die Verantwortlichen auf deren musikalische Ausrichtung, „damit für jeden Rocker was dabei ist“, so der Bissinger. Das Programm solle abwechslungsreich werden, aber auch bezahlbar. Die Preise wolle man für das kommende Jahr entsprechend nicht erhöhen.

Das Donauside Festival in Dillingen steht immer noch auf der Kippe

Fabian Halbig, Mitorganisator des Donauside Festivals in Dillingen, hatte nach dem Event im Juli noch kein gutes Gefühl. Etwa 500 Besucherinnen und Besucher feierten zu bekannten Bands wie „Milliarden“ und „ok.danke.tschüss“ – eigentlich zu wenige, wenn das Festival wirtschaftlich sein soll, erklärte Halbig. Deswegen stellt man sich in Dillingen die Frage, ob es im kommenden Jahr wieder ein Donauside Festival geben wird.

Daran habe sich bisher nichts geändert, erklärt er auf Nachfrage: „Für das Donauside Festival kann derzeit keine Aussage gemacht werden.“ Ob und wie das Event im Schlosshof 2025 stattfinden wird, werde erst in den kommenden Wochen entschieden. Aber sogar, wenn es nicht reichen sollte und die Veranstalter eine Zeit lang pausieren müssen: „Es war mit Sicherheit nicht das letzte Donauside“, versprach Halbig im Sommer.