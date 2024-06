Laster verliert bei Bissingen Außenspiegel: Mann wird verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen Hochdorf und Thalheim wurde der Spiegel weggeschleudert. Einer der beteiligten Fahrer beging Fahrerflucht.

Ein 35-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2212 am Dienstag leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Gegen 6.30 Uhr befuhr der 35-Jährige die Staatsstraße zwischen den Bissinger Ortsteilen Hochdorf und Thalheim. Hierbei kam es zur Kollision der Außenspiegel zwischen einem vorausfahrenden Lastkraftwagen eines 42-Jährigen und einem entgegenkommenden Laster eines 30-Jährigen.

Gegen einen 42-Jährigen wird ermittelt

Der Außenspiegel am Laster des 30-Jährigen riss ab und prallte gegen den Wagen des 35-Jährigen. Hierbei erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen, an seinem Wagen entstand Unfallschaden von etwa 3500 Euro. Der 42-Jährige fuhr weiter in Richtung Thalheim und beging Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen hat gegen den 42-jährigen Lastkraftwagenfahrer nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. (AZ)

