Lkw-Gespann befährt Baustelle in Bissingen und sorgt für enormen Schaden

Trotz mehrerer Verkehrszeichen hat ein 53-Jähriger am Samstagmorgen gegen 5.45 Uhr die Absperrung einer Baustelle auf der Staatsstraße 2221 in Bissingen missachtet. Der Fahrer befuhr den Baustellenbereich, beschädigte dabei den Bordstein der Verkehrsinsel und blieb anschließend mit seinem Lkw-Gespann in der Baustelle stehen.

Lkw-Fahrer verursacht Schaden auf Baustelle in Bissingen

Wie die Polizei informiert, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Baustelle soll zeitnah fertiggestellt und für den öffentlichen Verkehr wieder freigegeben werden. (AZ)