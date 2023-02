Max Premauer: Wie der "Landapotheker alten Stils" Bissingen prägte

Der Apotheker Max Premauer erkannte früh, welches Potenzial in der Bissinger Auerquelle steckt. Doch nicht nur dort hat er versucht, das Kesseltal geschickt zu vermarkten.

Es waren nicht immer nur Fürsten und Grafen, Ortsadlige und Kirchenobere, Bürgermeister, Unternehmer und manchmal auch Universitäten oder andere Bildungsanstalten, welche die Geschichte eines Ortes maßgeblich mitbestimmen. In Bissingen war es im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ein Apotheker, der mit seinem Wissen und seinem stets wachen Geist weit über sein eigentliches Metier hinaus seine Umwelt beobachtete, erforschte und Ideen entwickelte, die den Ort bis heute prägen.