Molkerei Gropper gewinnt Nachhaltigkeitspreis

Die Molkerei Gropper hat den 17. Deutschen Nachhaltigkeitspreis Unternehmen in der Kategorie Milch- und Frischeprodukte gewonnen. Das meldet das Familienunternehmen aus Bissingen in einer Pressemitteilung. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis bewertet das ökologische und soziale Verhalten von Unternehmen und gilt europaweit als renommierte Auszeichnung für Nachhaltigkeit.

In der Begründung heißt es: „Die Molkerei Gropper hat sich – wie die anderen Sieger des Wettbewerbs – im Finale durchgesetzt, weil das Unternehmen besonders wirksame, beispielhafte Beiträge zur Transformation geleistet, damit Vorbildcharakter erworben und richtige Signale in seine Branche und darüber hinaus gesendet hat.“

Gropper setzt auf Bio- und Tierwohlmilch

Eigentümer Heinrich Gropper wird in der Pressemitteilung mit den Worten zitiert: „Über die Produkte, die wir im aktiven Dialog mit unseren Partnern nachhaltiger gestalten, tragen wir das Bewusstsein für umweltbewusstes Handeln in die breite Gesellschaft.“ Der Preis bestätige, dass die Molkerei Gropper in einem „anspruchsvollen Wettbewerb mit überzeugenden Maßnahmen zum Spitzenfeld“ zähle.

Die Molkerei Gropper, die Handelsmarken für den Lebensmitteleinzelhandel produziert, hat nach eigenen Angaben in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales bereits zahlreiche konkrete Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt. Schwerpunkte setze das Unternehmen bei Bio- und Tierwohlmilch, Energieeffizienz und Verpackungsinnovationen bis hin zur Kreislaufwirtschaft. Zertifizierungen und externe Auditierungen schafften Transparenz. Im März hatte Gropper die Zusammenarbeit mit der Zertifizierungsstelle Flustix bekannt gegeben, die im Rahmen eines externen Prüfverfahrens den Rezyklatgehalt bei rPET-Flaschen zertifiziert. Darüber hinaus wurde dem Unternehmen erneut die EcoVadis-Medaille am Standort Bissingen in Silber ausgestellt. Auch die Moers Frischeprodukte GmbH, an der Gropper zu 50 Prozent beteiligt ist, trägt seit diesem Jahr eine EcoVadis-Bewertung (Bronze-Medaille).

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Unternehmen prämiert in über 100 Branchen wegweisende Beiträge zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft gemäß den Zielen der Agenda 2030. Die Gewinner wurden im Rahmen einer Gala in Düsseldorf Ende November gekürt. (AZ)