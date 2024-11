Mütter sammeln bei Herbstbasar viele Spenden

Zweimal im Jahr, immer im Anschluss an ihren großen Kleider- und Spielzeugbasar, helfen die „Mütter aktiv“ aus Bissingen mit ihren Spenden sozialen Organisationen oder Projekten vorwiegend aus der Region. In diesem Herbst konnten sie satte 3000 Euro verteilen. Einen großen Anteil davon erhielt der Tennisverein Bissingen, der zuvor beim Auf- und Abbau des Basars geholfen und die „Mütter aktiv“ mit fünfzehn Torten für den Kuchenverkauf unterstützt hatte. Andrea Schlund nahm dankend 1000 Euro für den Verein entgegen. Ganz besonders freuten sich die „Mütter aktiv“ außerdem, den Kesseltaler Bürgerservice mit 300 Euro und die Bläserklasse mit 400 Euro zu unterstützen. Luise Schmid und Werner Zucker nahm in Vertretung die Spenden dankend entgegen. Das Projekt Göllinger Weiher liegt den aktiven Müttern schon lange am Herzen. Für das neue Volleyballfeld nahm die Gemeinde Bissingen, die durch Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner vertreten war, noch einmal 1000 Euro entgegen. Und weil nicht nur in Bissingen und Umgebung Menschen Hilfe und Unterstützung brauchen, schickten die „Mütter aktiv“ die letzte Spende, 300 Ezri auf eine weite Reise: Sie unterstützen – zur Jahreszeit passend – den Weihnachtstrucker der armen Kindern in Albanien Geschenke zum Weihnachtsfest bringt. Vormerken können sich die Kesseltaler bereits den Termin für den nöchsten Frühjahrsbasar am 15. März 2025.

