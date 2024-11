Vier Wochen lernen für die Leistungsprüfung

Insgesamt 33 Nachwuchs-Feuerwehrkräfte aus den Freiwilligen Feuerwehren der Marktgemeinde Bissingen mit ihren zahlreichen Ortsteilen nahmen engagiert und erfolgreich an einem vierwöchigen Lehrgang teil, der sie auf künftige Einsätze vorbereiten sollte. Unter der Regie einer ganzen Reihe erfahrener Ausbilder und Gruppenführer der Feuerwehr Bissingen und zahlreicher Ortswehren wurden viele wichtige Module in Theorie und Praxis durchlaufen. Auf dem Ausbildungsplan, der insgesamt 33 Stunden umfasste und der an sieben Abenden und vier Samstagen absolviert wurde, standen zahlreiche Einzelthemen, über die jungen Feuerwehrfrauen und -männer Bescheid wissen sollen.

Neben der obligatorischen Geräte- und Fahrzeugkunde standen beispielsweise auch die Eigen- und Fremdsicherung oder das Verhalten in besonderen Gefahrensituationen im Mittelpunkt der Ausbildung. Aber auch die rechtlichen Grundlagen für Einsätze und Hilfeleistungen, bei denen die Freiwilligen Feuerwehren immer wieder gefragt sind, wurden angesprochen und erläutert. Nicht zuletzt die Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung nehmen in den letzten Jahren auch im Kesseltal ständig zu. Dass alle 33 Beteiligten, unter ihnen auch neun junge Feuerwehrfrauen, die Prüfung zum Abschluss ohne Probleme bestanden, freute Bürgermeister Stephan Herreiner, der zur Verleihung der Zeugnisse gekommen war und diese zusammen mit Kreisbrandmeister Jürgen Schäferling überreichte. Beide würdigten das Engagement der gesamten Gruppe, die sich sehr motiviert gezeigt hatte, als vorbildhaft und bezeichneten es als sehr positiv, wenn in so vielen Wehren junge, gut geschulte Einsatzkräfte bereitstehen. Ein Lob galt aber auch den Ausbildern und Organisatoren, ohne die die alljährliche Schulungsreihe in Bissingen nicht denkbar wäre. (AZ)