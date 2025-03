VR-Bank unterstützt Vereine im Kesseltal

Die Raiffeisen-Volksbank Ries hat Vertreterinnen und Vertreter örtlicher Vereine sowie Institutionen aus Bissingen und den dazugehörigen Ortsteilen zu einem Empfang eingeladen. Regionalleiter Wolfgang Neudert überreichte Spenden aus dem VR-Gewinnsparen an verschiedene Organisationen.

Neudert würdigte das Engagement der Vereine und Ehrenamtlichen vor den rund 20 Anwesenden. „Wir schätzen und unterstützen die Arbeit, die hier geleistet wird, sehr. Sie trägt maßgeblich zum gesellschaftlichen Leben in Bissingen bei und spiegelt den genossenschaftlichen Gedanken ‚Viele schaffen mehr‘ wider“, betonte er. Auch Schulen, Kindergärten und Kirchengemeinden leisteten einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft.

Bürgermeister Stephan Herreiner bedankte sich im Namen aller bei Neudert und der Raiffeisen-Volksbank Ries für die finanzielle Unterstützung: „Diese Spenden sind eine sinnvolle Investition in unsere örtlichen Strukturen.“

Insgesamt wurden 8500 Euro an Vereine und Institutionen in Bissingen vergeben. Diese Mittel stammen aus dem Zweckertrag des VR-Gewinnsparens. Teilnehmende Losbesitzer haben nicht nur die Chance auf Geld- und Sachgewinne, sondern tragen mit jedem Los auch dazu bei, dass 25 Cent monatlich in den Spendentopf der Raiffeisen-Volksbank Ries fließen. So kommen zahlreiche kleine Beiträge zusammen, die anschließend im gesamten Geschäftsgebiet der Bank – von Nordries bis ins Kesseltal – als Unterstützung ausgeschüttet werden.

Bei der Spendenübergabe wurden folgende Vereine bedacht: Die Gemeinde Bissingen wird bei der Sportlerehrung unterstützt, die katholische Kirchengemeinde Fronhofen investiert die Spende in die Reparatur der Kirchturm-Glocken. Der Dorfverein Oberliezheim freut sich über die Zuwendung für die Theateraufführungen. Die Sanierung des Kirchturms der Kirchengemeinde Unterringingen wird ebenfalls bezuschusst. Für das Bühnenbild verwendet der Theaterverein Bissingen die Spende. In der Grund- und Mittelschule wird besonderes Lehrmaterial angeschafft, der Kindergarten kauft neue Spiele. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Stillnau fließt die Spende in den Umbau des Feuerwehrhauses, die katholische Landjugend Bissingen investiert in einen Toilettenwagen. Die Chorgemeinschaft Bissingen hat ihr Klavier generalüberholen lassen. Die Krieger- und Soldatenvereine Diemantstein-Warnhofen und Fronhofen-Thalheim-Oberringingen feiern 150-jähriges Bestehen und verwenden die Spenden jeweils für die Feierlichkeiten. Die Sportler in der Region freuen sich über verschiedene Zuwendungen: Die Abteilung „Bike“ im TSV Bissingen, genauso wie der Hauptverein und die Tennisabteilung für Sportplätze und Spielfelder. Der Schützenverein Eichenlaub Oberringingen hat ein neues Jugendgewehr angeschafft. Notenmaterial gibt es für den Musikverein Kesseltal. Und der Kirchenchor Fronhofen finanziert ein Chorwochenende mit der Spende. (AZ)

