Wenn Kinder mit den Eltern zur Arbeit dürfen

Der Buß- und Bettag ist jedes Jahr eine Herausforderung für berufstätige Eltern. Während die Kinder in Bayern schulfrei haben, ist er für die Eltern ein regulärer Arbeitstag. Die Molkerei Gropper hat dafür laut Pressemitteilung eine gute Lösung: Die Kinder kommen einfach mit in die Arbeit. Aber nicht, um gelangweilt neben Mama oder Papa herumzusitzen – vielmehr kommt am Kids-Day ein spannendes, kinderfreundliches Programm auf die Kinder und Jugendlichen zu. Das Unternehmen veranstaltete heuer zum zweiten Mal den Aktionstag. Wieder stieß das Angebot beim Nachwuchs der Mitarbeitenden auf großes Interesse: 40 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sowie 16 Kinder zwischen elf und 15 Jahren waren dabei und damit mehr als letztes Jahr, da Gropper das Angebot aufgrund der großen Nachfrage ausgeweitet hat. Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden die „Gropper-Kids“ nach Altersgruppen aufgeteilt. Die Jugendlichen durften an verschiedenen Stationen der Molkerei mitanpacken und die Ausbildungsberufe kennenlernen: Sie führten Versuche im Labor durch, mischten Joghurt und stellten selbst Eis her, bastelten ein Spiel in der Instandhaltung und kommissionierten im Lager. Die jüngeren Kinder erkundeten die Molkerei anhand von Versuchen, Basteleien und Spielen. Nach welcher Frucht schmeckt dieser Joghurt? Im Sensorik-Workshop führten sie Blindverkostungen durch und erkannten Grundgeschmacksarten und Riechstoffe.

Bei einem Unternehmensrundgang unter dem Motto „Wo Mama und Papa arbeiten“ erkundeten die Kinder aller Altersgruppen abschließend zusammen das Firmengelände. Der Gropper Kids Day wurde vom Team der Mitarbeiter- und Kulturentwicklung organisiert und war dank der Unterstützung der Ausbilder erneut ein voller Erfolg, heißt es in der Pressemitteilung. Der Tag gab nicht nur Einblicke in die Gropper-Unternehmenskultur, sondern sorgte bei den Kindern für Begeisterung und brachte den Eltern eine echte Entlastung.