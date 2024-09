Eine Bläserklasse für Lauingen und Haunsheim

Die beiden Musikvereine, die Stadtkapelle Lauingen und der Musikverein Haunsheim, sind bereits seit vielen Jahren in enger Abstimmung, wenn es um die Jugendarbeit geht. Die Jugendkapellen haben bereits einige gemeinsame Projekte gestartet und zum Beispiel im vergangenen Jahr gemeinsam bei den Jahreskonzerten der beiden Musikvereine musiziert. Neu in diesem Schuljahr ist nun das Projekt einer gemeinsamen Bläserklasse.

Konzipiert ist die Bläserklasse an sich für die Schule, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Musikunterricht erhält jedes Kind an der Schule die Möglichkeit, ein Instrument in der Schulklasse zu erlernen. Von Beginn an ist es das Ziel, bereits gemeinsam im Orchester die ersten Schritte am Instrument zu machen und auch von Anfang an gemeinsam zu musizieren.

Gemeinsam geprobt wird immer donnerstags

Ein Konzept, das nicht nur an Schulen funktioniert, dachten sich die beiden musikalischen Leiter Ingrid Philipp von der Stadtkapelle Lauingen und Uwe Kaipf vom Musikverein Haunsheim. Deshalb startet ab Oktober die gemeinsame Bläserklasse der beiden Vereine immer donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr. Idee ist es, das gemeinsame Musizieren in der Bläserklasse alle 14 Tage anzu bieten. Die Ausbildung am Instrument läuft parallel dazu in den Vereinen wie bisher weiter. Musiziert wir rein örtlich gesehen auch im regelmäßigen Wechsel in den Probelokalen in Haunsheim und Lauingen.

Informationsveranstaltung am Dienstag im Probenheim der

Der genaue Turnus wird bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 24. September, um 18 Uhr im Probeheim der Stadtkapelle Lauingen an der Weisinger Straße bekanntgegeben. Zu diesem Info-Abend sind alle interessierten Kinder mit ihren Eltern eingeladen. Es können alle Instrumente eines Blasorchesters an diesem Abend auch nochmal ausprobiert werden. Die Instrumente werden dann auch von beiden Vereinen gegen eine kleine Mietgebühr zur Verfügung gestellt. Zielsetzung ist es, ein komplettes Orchester mit allen Registern zusammenzustellen. Der Grundstock dazu ist bereits gelegt. (AZ)