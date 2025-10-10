Bleibt es in Lauingen bei zwei Kandidaten für das Bürgermeisteramt?

Die Nachricht hat viele in Lauingen überrascht: Philipp Barfuß wird bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr gegen Bürgermeisterin Katja Müller antreten. Der 46-Jährige verlässt dafür die FDP und will parteilos mit der Unterstützung der SPD ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen. Barfuß hat sich in dieser Woche klar positioniert und ist neben CSU-Kandidatin Müller aktuell der einzige Kandidat. Wird es weitere geben?

Die Grünen sind „sehr angetan“ von Bürgermeisterkandidat Barfuß

Dass die SPD einen Gegenkandidaten aufstellen wird, stand schon lange fest. Laut Ortsvorsitzendem Dietmar Bulling gab es mehrere potenzielle Kandidaten. Man habe sich schließlich einvernehmlich auf Barfuß geeinigt. Er soll Anfang Dezember nominiert werden. Die anderen Parteien im Stadtrat werden wohl keinen eigenen Kandidaten stellen, wie die jeweiligen Vorsitzenden unserer Redaktion bereits ankündigten. Bei den Lauinger Grünen spielt man mit dem Gedanken, Barfuß zu unterstützen. Man sei „sehr angetan“ von der Kandidatur, sagt Ortssprecher Dietmar Uhl, und werde sich sein Programm anhören. Bei der FDP habe man noch keine Entscheidung getroffen, sagt deren Vorsitzender Alois Jäger.

Die AfD wiederum hatte einen potenziellen Kandidaten für das Amt, der sich nun aber dafür entschieden hat, nicht anzutreten. Das teilt Erich Seiler, Vorsitzender des Ortsverbands Dillingen-Lauingen, auf Anfrage mit. Seine Partei, bisher nicht im Stadtrat vertreten, werde aber eine Liste stellen.

Damit spricht wohl vieles für ein Rennen zwischen Bürgermeisterin Katja Müller und Herausforderer Philipp Barfuß. Generell können sich aber auch Personen jenseits der etablierten Parteien um das Amt bewerben. Dafür sieht das Wahlgesetz einige Regularien vor. So kann eine Unterstützerliste notwendig werden, die in einer Stadt von der Größe Lauingens von 180 Wahlberechtigten unterschrieben sein muss.