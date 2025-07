Bleibt Frank Kunz der einzige Kandidat bei der Oberbürgermeister-Wahl in Dillingen?

Das Traumergebnis von 100 Prozent dürfte für Oberbürgermeister Frank Kunz keine Überraschung gewesen sein. Der CSU-Ortsverband Dillingen nominierte den Rathauschef am Donnerstag voriger Woche zum vierten Mal als OB-Kandidat in der Kreisstadt. Und zum dritten Mal erhielt Kunz dabei eine hundertprozentige Zustimmung. Nur 2007, bei der ersten Nominierung des CSU-Politikers, war dies nicht ganz so. Damals fuhr der Newcomer aber mit 98,9 Prozent ebenfalls ein überragendes Ergebnis ein. Kunz setzte sich schließlich bei seiner ersten Wahl zum Dillinger Oberbürgermeister im Jahr 2008 mit 62,1 Prozent gegen Bernd Nicklaser (SPD/FW) durch, der auf 34,5 Prozent kam. Uwe Pranghofer (FDP) landete mit 3,5 Prozent abgeschlagen auf dem dritten Rang.

