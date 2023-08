Blindheim

8.8.88 in 8888 Blindheim: Dieses Datum bleibt unvergessen

Plus Diese einmalige Zahlenbesonderheit wurde 1988 in Blindheim groß gefeiert. Sogar an die Königinmutter wurde ein Brief geschickt. Wir blicken zurück.

Es war ein Datum, das damals überall in Standesämtern und Tourismus-Büros für Hochbetrieb sorgte: der 8.8.88. Fast als magisch empfanden viele Menschen vor 35 Jahren diese Zahlen. Alleine schon die Zahl Acht, gebildet aus zwei sich überschneidenden Kreisen und damit gleichzeitig auch als eine gekrümmte Linie ohne Ende, steht sinnbildlich für Glück, Harmonie, Fruchtbarkeit und ein langes Leben. Die liegende Acht symbolisiert zudem noch den Begriff der Unendlichkeit. Kein Wunder also, dass sich viele Paare den 8. August 1988 als Tag ihrer Hochzeit oder Verlobung ausgesucht hatten. Der „Jawort-Boom“ schlug an diesem Tag alle bisherigen Rekorde - Und das, obwohl der 8.8. im Jahr 1988 auf einen Montag gefallen war. Bundesweit hat an diesem Datum ausgerechnet ein kleiner Ort im Landkreis Dillingen zusätzlich für Schlagzeilen gesorgt. Blindheim war in aller Munde, in den größten Zeitungen - ob in Berlin, im Ruhrgebiet oder in Hamburg - wurde berichtet. Warum?

Blindheim schaffte es am 8.8.1988 bundesweit in die Schlagzeilen

Ganz einfach: Blindheim führte damals als Postleitzahl noch die vierstellige Zahl 8888. Die fünfstelligen Postleitzahlen, wie wir sie heute kennen, wurden erst nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1993 eingeführt. Das Datum und die damalige Postleitzahl war jedenfalls Grund genug, auch für viele Auswärtige, zu einem großartigen Dorffest am Wochenende vor dem 8.8.88 - und natürlich an dem Jubiläumstag selbst - in den beschaulichen Ort an der Donau zu kommen, der zuvor über die nähere Region hinaus höchstens historisch Interessierten wegen der Schlacht bei Blindheim ein Begriff war, die hier im Jahr 1704 getobt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

