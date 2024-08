Aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen

Im Gedenken an die furchtbare Schlacht, in der auf die Zivilbevölkerung vor Ort keinerlei Rücksicht genommen wurde, legten Bürgermeister Jürgen Frank (links) und der Erste Vorsitzende des Heimatvereins Blindheim, Hermann Schwager, am Denkmal vor der Kirche eine Schale nieder.

Foto: Helmut Herreiner