Der Cichlidenstadel lockt Fisch-Fans aus ganz Europa nach Berghausen

Von Jonathan Mayer - vor 49 Min.

40 Einwohner, 700 Aquarien: Im kleinen Berghausen werden außergewöhnliche Fische in die ganze Welt verkauft. Angefangen hat alles mit einer spontanen Entscheidung.

Wenige Kilometer nördlich von Unterglauheim schmiegen sich einige wenige Häuser an den Waldrand. Etwas mehr als 40 Einwohnerinnen und Einwohner zählt der Blindheimer Ortsteil Berghausen. Doch sie sind nicht allein. Denn in einem alten Stadel stehen seit Anfang des Jahres 700 Aquarien mit fast genauso vielen Fischarten. Tausende Kilometer haben sie auf dem Weg in den beschaulichen Ort hinter sich gebracht. Und der ist nur ein Zwischenstopp. Japan, Südkorea, Australien, die USA. Den Großteil ihrer Reise haben die Tierchen erst noch vor sich. Vom Berghauser Cichlidenstadel geht es in die ganze Welt.

