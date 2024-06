Blindheim

vor 48 Min.

Blindheim macht keine "finanziellen Abenteuer"

Plus Trotzdem ist der Haushalt der Gemeinde in diesem Jahr angespannt, fast die kompletten Rücklagen müssen entnommen werden. Dabei steht ein großes Projekt erst noch an.

Von Simone Fritzmeier

Seit Wochen wird schon gewerkelt, die energetische Sanierung ist im vollen Gange. Hinzu kommen soll jetzt noch eine Photovoltaikanlage. Dann steht die Blindheimer Gemeindehalle wieder top da - auch für die nächsten Jahre. Ein Projekt, das Bürgermeister Jürgen Frank und seinem Gemeinderat wichtig war und ist. "Und dass wir natürlich fertig machen, wir hören ja nicht mittendrin auf", sagt er. Denn: Blindheim muss den Gürtel enger schnallen. Laufende Projekte, höhere Ausgaben und weniger Einnahmen zwingen die kleine Gemeinde, die Handbremse anzuziehen - zumindest spätestens im kommenden Jahr. Frank fasst den Haushalt für 2024, der vergangene Woche verabschiedet worden ist, so zusammen: "Wir kommen aus einem sehr guten Jahr, heuer verbraten wir alle Rücklagen und nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich einen Kredit brauchen."

Sanierung der Schule in Höchstädt belastet die Kommunen

Frank erklärt, dass 2023 rund 860.000 Euro zum Vermögenshaushalt zugeführt werden können. "Das ist wirklich ein sehr guter Wert", sagt er und ergänzt, dass gleichzeitig rund 1,3 Millionen Euro für Grundstückskäufe ausgegeben wurden, hauptsächlich Tauschgrundstücke. Aktuell gibt es in der Gemeinde keinen einzigen freien Bauplatz, Planungen für ein neues Baugebiet innerorts gibt es aber bereits. Laut Frank würden die Gespräche mit den Grundstückseigentümern "gut laufen". Auch konnte Blindheim im vergangenen Jahr den eigenen Schuldenstand reduzieren. Aber, und das sei der Bevölkerung oftmals schwer zu erklären, hinzu kommen die Schulden des Schulverbandes. Und die sind hoch, auch wenn sie auf alle beteiligten Gemeinden umgelegt werden. Die aufwendige Sanierung der Grund- und Mittelschule in Höchstädt schlägt teuer zu Buche. "Eigentlich müsste man immer zwei getrennte Schuldenstände zeigen", so Frank.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen