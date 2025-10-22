Feuerwehr Blindheim bereitet 150-jähriges Jubiläum vor

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Blindheim im Gasthaus zum Kreuz konnte Kommandant Alexander Haller auf ein einsatzreiches Jahr mit zwölf Einsätzen und zahlreichen Übungen, darunter auch mit den Ortsteilwehren, sowie Gremheim und Sonderheim zurückblicken. Neben der Besichtigung der Wehr durch die Inspektion im Frühjahr konnte auch mit zwei Gruppen die Leistungsprüfung abgehalten werden.

Vereinsvorstand Wolfgang Seiler berichtete über zahlreiche Aktivitäten des Feuerwehrvereins, darunter der gut besuchte Faschingsball sowie die Schlagerparty im Hof der Remise, die mittlerweile im ganzen Umkreis bekannt ist. Er berichtete auch ausführlich über die laufenden Vorbereitungen für ein besonderes Ereignis: Im kommenden Jahr feiert die Feuerwehr Blindheim ihr 150-jähriges Bestehen. „Wir freuen uns auf ein großes Fest mit der ganzen Gemeinde“, so der Vorstand. Jugendwart Jürgen Boser lobte das Engagement der Jugendgruppe und betonte die Bedeutung der Nachwuchsarbeit für die Zukunft der Wehr. Besonders erfreulich: Vier neue Mitglieder wurden offiziell in die Jugendmannschaft aufgenommen.

Bürgermeister Jürgen Frank würdigte die Leistungen der Feuerwehr und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Er bedankte sich auch für die zahlreiche Teilnahme der Feuerwehrmitglieder und den zukünftigen Festdamen an der Fahrt zu den französischen Partnergemeinden an Pfingsten: „Da haben wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen“, brachte er zum Ausdruck. Nach einer kurzen Ansprache durch den Kreisbrandmeister Florian Meyer endete die Veranstaltung in kameradschaftlicher Runde mit dem Spruch, „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“.

