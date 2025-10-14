Gemeinderat gibt drei 25 Meter hohen Türmen grünes Licht

Über sechs Millionen Euro hat die Miller-Gruppe in den vergangenen Jahren in Gummi-Aufbereitungsanlagen investiert. Wie Geschäftsführer Kevin Miller berichtet, nehme der Zweig immer mehr Fahrt auf. Donau Recycling – die Tochterfirma – nimmt Gummiteile von Autozulieferern aus ganz Deutschland entgegen, trennt und zerkleinert sie, damit aus dem Granulat wiederum neues Plastik fabriziert wird. Bislang wird das Granulat aufwendig in Säcken verpackt. Deshalb soll es baulich hoch hinausgehen: Miller plant den Bau von drei 25 Meter hohen Silotürmen. Ob sie gebaut werden dürfen, entscheidet das Landratsamt – doch zuvor sollte der Blindheimer Gemeinderat sein Einverständnis erteilen. Dieser gab nun grünes Licht.

Firma Donau Recycling der Miller Gruppe möchte die Big Packs umgehen

„Bisher läuft die Logistik über Sackwaren“, berichtet Kevin Miller. Das ein bis drei Millimeter kleine Granulat werde in Plastiksäcken verpackt – auch „Big Packs“ (große Packungen) genannt. Eine Tonne pro Sack. 25 davon werden auf einen Lastwagen gehievt. Mit den Silotürmen würde der Prozess vereinfacht: Das Granulat wird dann durch Röhren mit Vakuumtechnik in die Türme gesaugt und kann dann über Lastwagen direkt in Mulden geleert werden. Das spart Zeit, Geld und nicht wenig Verpackungsmaterial. Der Bedarf ist laut Senior-Geschäftsführer Bernhard Miller groß. Voriges Jahr sagte er unserer Redaktion, dass es europaweit keine Firma gebe, die Gummi-Abfälle derart sauber und sortenrein recyceln könne.

Die Unternehmerfamilie Miller (von links): Kevin, Bernhard, Maria und Dennis Miller. Foto: Simone Fritzmeier (Archivbild)

Im Gemeinderat gab es an sich keine Einwände. In der vorigen Sitzung kam jedoch die Frage auf, ob mit Lärm zu rechnen sei und inwiefern die drei Türme das Landschaftsbild verändern würden. Deshalb gab ein Spezialist der Firma nun Auskunft. Ihm zufolge laufe die Produktion von 5 Uhr morgens bis 22.30 Uhr abends. Es sei nicht mit wesentlich mehr Lärm zu rechnen, als es bisher der Fall sei. Die Türme seien nur wenige Meter breit.

Kirche, Feuerwehr, Silotürme: Das sind die höchste Kirche von Blindheims

Was die Höhe anbelangt, dürfte es in Blindheim der drittgrößte Bau werden. Es gibt aber keinen Anlass zur Befürchtung, sie könnten die Kirchtürme in den Schatten stellen. Wie Kirchenpfleger Michael Gerle berichtet, sei der Turm der St.-Martin-Kirche rund 40 Meter hoch. Die Pfarrkirche St. Vitus in Unterglauheim messe 36 Meter, wie der dortige Kirchenpfleger Helmut Gerstmayer auf Nachfrage berichtet. Den Schlauchturm der Freiwilligen Feuerwehr dürften die Silotürme jedoch klar überragen.

Die Miller-Gruppe hat 2017 mit dem Gummirecycling begonnen. Nach der Investition in eine zweite und dritte Produktionslinie sowie eine Halle sind laut Kevin Miller heute acht Vollzeitkräfte mit den Anlagen beschäftigt. Inzwischen verantworte sein Bruder Dennis den Bereich.