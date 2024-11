Zwei verletzte Personen nach zwei Unfällen im Landkreis Dillingen

Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Donnerstag im Landkreis Dillingen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kracht es unter anderem gegen 7.25 Uhr im Blindheimer Ortsteil Unterglauheim. Dabei erlitt eine 72-jährige Frau leichte Verletzungen. Sie wollte in der Hauptstraße in ihren geparkten Toyota einsteigen. Hinter ihr war ein Kleintransporter eines 56-Jährigen geparkt. Ein 66-jähriger Fahrer eines Transporters wollte hinter dem Kleintransporter einparken, verwechselte allerdings die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr auf den Kleintransporter auf. Dieser wurde auf den Toyota geschoben, als die 72-Jährige gerade einsteigen wollte. Die 72-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von ungefähr 6650 Euro.

Auch in Höchstädt muss die Polizei helfen

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Donnerstag auf der Bundesstraße B16 in Höchstädt. Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 85-jährige VW-Fahrerin aus der untergeordneten Oberglauheimer Straße auf die B16 aus. Sie nahm einem aus Richtung Schwenningen kommenden 59-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. (AZ)