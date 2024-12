Schulbusfahrt endet abrupt als eine Scheibe zerbricht

Abrupt endete eine Schulbusfahrt am Montag früh gegen 7 Uhr in Blindheim. Wie die Polizei mitteilt, streifte ein 42-jähriger Busfahrer beim Linksabbiegen in die Bahnhofstraße ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen.

Fensterscheibe des Busses zerbrach, Fahrgäste verlassen den Bus

Hierdurch zerbrach die Fahrgastscheibe am Bus. Rund 20 im Bus befindliche Fahrgäste verließen daraufhin das öffentliche Verkehrsmittel und reisten eigenständig weiter. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 5800 Euro. (AZ)