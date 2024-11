Unbekannter zersticht erneut Anhängerreifen in Blindheim

Abermals ist der Reifen eines Anhängers, der in der Schloßstraße in Blindheim abgestellt war, von einem unbekannten Täter zerstochen worden. So heißt es im Polizeibericht. Im Zeitraum vom 10. November, 13 Uhr, und 16. November, 15 Uhr, kam es in der Schloßstraße zu der Sachbeschädigung.

Auch der Ersatzreifen des Anhängers wurde nun zerstochen

Nicht zum ersten Mal wurde der Anhänger beschädigt. Bereits zwischen 9. November und 10. November waren beide Reifen schon einmal zerstochen worden. Nachdem der Geschädigte daraufhin einen Ersatzreifen an dem Anhänger montiert hatte, musste er feststellen, dass nun auch dieser durch einen unbekannten Täter zerstochen wurde. Im aktuellen Fall beläuft sich der Sachschaden auf 150 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)