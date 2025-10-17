Wegen Nebels: Unfall bei Blindheim mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag auf der B16 bei Blindheim, kurz vor dem dortigen Baustellenbereich, gekommen. Gegen 6.50 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Kleintransporter die B16 in westlicher Fahrtrichtung. An der mobilen Lichtzeichenanlage der Baustelle auf Höhe der Ortschaft hatte sich zu diesem Zeitpunkt ein Rückstau gebildet. Aufgrund schlechter Sicht und Nebel erkannte der 25-Jährige laut Bericht der Polizei den Rückstau erst spät und musste eine Vollbremsung einleiten, um nicht auf das Stauende aufzufahren. Zwar konnte er noch rechtzeitig anhalten, jedoch reagierte ein nachfolgender 37-jähriger Pkw-Fahrer zu spät und prallte dem 25-Jährigen auf das Heck des Kleintransporters. Die Unfallbeteiligten blieben dabei unverletzt.

Für den Autofahrer hat der Unfall wohl Konsequenzen

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen für den übrigen Verkehr kam. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Strecke gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Verkehrsleitmaßnahmen wurden durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Blindheim durchgeführt. Der 37-Jährige muss nun aufgrund Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung mit einer Verwarnung rechnen. (AZ)