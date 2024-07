Wieso ein Schloss in England nach Blindheim benannt ist

In England fand in der vergangenen Woche ein Gipfeltreffen der Europäischen Gemeinschaft statt. In Blenheim Palace bei Woodstock nahe Oxford trafen sich fast 50 Staats- und Regierungschefs und ihre Vertreter. Neben dem Thema Migration ging es dabei auch um den Krieg in der Ukraine und die Frage der Sicherung der Grenzen in Europa. Dabei machte der neu gewählte Premierminister Englands, Keir Starmer, deutlich, dass sein Land bereit sei, in Zukunft eine aktivere Haltung in der Weltpolitik einzunehmen. Diese Absichtserklärung Starmers führt uns direkt zurück in die Entstehungszeit des Blenheim Palace vor gut 300 Jahren.

Dr. Arnold Schromm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Blenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Blindheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis