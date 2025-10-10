Wohnwagen brennt in Blindheim

Zu einem Brand ist es am Freitagnachmittag nahe Blindheim gekommen. Wie die Polizei Dillingen auf Nachfrage bestätigt, ist ein an einer Halle abgestellter Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Anwohner berichten gegenüber unserer Redaktion von einer großen Rauchsäule, die zwischen Blindheim und der Donau zu sehen gewesen sei. Auch einen Knall habe es kurz vor 17 Uhr gegeben.

Einige alarmierte Feuerwehren konnten auf dem Weg zum Einsatzort bereits wieder umdrehen. Die Feuerwehren Blindheim und Unterglauheim waren vor Ort. Der Brand war recht schnell unter Kontrolle. (AZ)