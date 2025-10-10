Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Blindheim: Wohnwagen brennt in Blindheim

Blindheim

Wohnwagen brennt in Blindheim

Nahe einer Halle in Blindheim brennt am Freitagnachmittag ein Wohnwagen. Ein Zeuge berichtet von einem Knall.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr musste am Freitagnachmittag zu einem Brand in Blindheim ausrücken.
    Die Feuerwehr musste am Freitagnachmittag zu einem Brand in Blindheim ausrücken. Foto: dpa

    Zu einem Brand ist es am Freitagnachmittag nahe Blindheim gekommen. Wie die Polizei Dillingen auf Nachfrage bestätigt, ist ein an einer Halle abgestellter Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Anwohner berichten gegenüber unserer Redaktion von einer großen Rauchsäule, die zwischen Blindheim und der Donau zu sehen gewesen sei. Auch einen Knall habe es kurz vor 17 Uhr gegeben.

    Einige alarmierte Feuerwehren konnten auf dem Weg zum Einsatzort bereits wieder umdrehen. Die Feuerwehren Blindheim und Unterglauheim waren vor Ort. Der Brand war recht schnell unter Kontrolle. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden