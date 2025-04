Fast doppelt so schnell wie erlaubt vor der Lauinger Mittelschule

In der Ludwigstraße in Lauingen stehen Timo Ihm, Polizeihauptkommissar, und Gökhan Karabal, Polizeiobermeister, mit ihrem Streifenwagen an der Einfahrt zu einer kleinen Nebenstraße. Mit der neongelb leuchtenden Jacke, dem großen Dreifuß, auf dem die Radarpistole montiert ist, und dem dahinter parkenden Polizeiauto sind die Beamten nicht gerade unauffällig. Beim Blitzermarathon 2025 gehe es nicht darum, möglichst effektiv viele Raser zu fassen und „das große Geld“ zu kassieren. „In erster Linie geht es um Sensibilisierung und Wachrütteln“, erklärt Ihm.

