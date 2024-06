Bocksberg

vor 18 Min.

Der Bocksberger Burgmarkt entführt ins Idyll

Plus Auf dem Burgmarkt in Bocksberg herrscht besonderes Flair. Das zeigt ein Rundgang am Samstag zwischen Schmuck und Gartendeko, Handwerkskunst und Köstlichkeiten.

Von Laura Gastl

Das Holzschild mit seiner altertümlichen Aufschrift weist bereits im Ort darauf hin, wo es zum Burgmarkt geht. Aber auch ohne Pfeil dürften all diejenigen, die zum ersten Mal da sind, wohl schnell ihren Weg finden – sie brauchen nur den Menschen zu folgen, die vom Parkplatz bei der Feuerwehr aus am frühen Samstagnachmittag den Berg hinaufschlendern. Dorthin, wo am Wochenende unzählige Ausstellerinnen und Aussteller rund um die Burg Bocksberg herum Glaskunst und Keramik, Edelsteine und Flechtware, Gewürze, Pflanzen und vieles mehr feilbieten.

107 Standnummern stehen auf der Liste, die am hölzernen Tor zum 18. Burgmarkt angeschlagen ist. Dahinter geht es mal bergauf, mal bergab. Die Stände haben sich dem Gelände angepasst, sind nicht immer ebenerdig. Mal duftet es süß nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte, mal herzhaft nach Knoblauch. Die vielen Fierantinnen und Fieranten kommen zum Teil aus der näheren Umgebung, aus Bocksberg selbst, Wertingen oder Kicklingen, oder auch von weiter weg.

