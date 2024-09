14-Jähriger macht einen ganzen Verein stolz

„Alle ins Gold“, ist der Gruß der Bogenschützen. Dies hat Johannes Zink bei der Deutschen Meisterschaft in faszinierender Weise umgesetzt und ist der neue Deutsche Meister der Bogenschützen mit dem Blankbogen. Mit einem neuen Deutschen Rekord in der Schülerklasse und mit zwei Durchgängen, in denen er jeweils das beste Ergebnis aller Teilnehmer erzielte, war es für den 14-Jährigen ein perfektes Wochenende bei den Titelkämpfen in Wiesbaden, zu der über 700 Sportler angereist waren.

Damit Johannes Zink mit den ambitionierten Limitzahlen starten durfte, war die Qualifikation über die schwäbische Meisterschaft im Mai in Ichenhausen und anschließend die bayerische Meisterschaft Qualifikation im Juli in Garching erforderlich. Bei der nationalen Meisterschaft hat er noch mächtig draufgepackt und sein Ergebnis im Vergleich zur Bezirksmeisterschaft um sage und schreibe 47 Ringe verbessert.

Im ersten Durchgang zeigte er mit 315 Ringen den 15 Mitstreitern seine Siegerambitionen. Im zweiten Durchgang ließ er nichts anbrennen und sicherte sich den Titel mit weiteren 300 Ringen. Somit stand für Johannes Zink ein herausragendes Ergebnis von 615 Ringen, der Zweitplatzierte erreichte 560 Ringe und seine stetige Kontrahentin aus Weißenhorn erzielte 544 Ringe als Gewinnerin der Bronzemedaille. „Das ist der erste Titel für mich, er ist mir sehr wichtig. Ich trainiere zweimal in der Woche, ich möchte im Bogensport noch relativ weit kommen“, sagte der 14-Jährige Schüler aus Bissingen, der für für den Schützenverein Edelweiß Diemantstein-Warnofen startet, nach seinem tollen Triumph beim Interview mit dem Deutschen Sportschützenbund.

Zinks Trainer seit über drei Jahren beim Schützenverein Diemantstein-Warnhofen ist Heinz Volk, der wahrlich ein Erfolgscoach ist. Denn seine jugendlichen- und erwachsenen Bogenschützen haben viel Spaß beim wöchentlichen Training am Montag und Donnerstag auf dem Bogenplatz in Diemantstein. Der Vereinsübungsleiter investiert enorm viel Engagement und bildet sich selbst kontinuierlich weiter. Bei den Meisterschaften und beim Training steht er hinter seinen Schützlingen und gibt die besonderen Tipps zum Erfolg. Bei den Bogenschützen in Diemantstein sind es über 20 Teilnehmer, die beim Training dabei sind. Das ist auch wichtig, damit neben dem Spaß auch ein gesunder Ehrgeiz entsteht. Eine passende Vorbereitung für die sonnigen und heißen Tage in Wiesbaden hatte Johannes Zink beim Familienurlaub, der extra noch verlegt wurde. Im Urlaub trainierte er ohne Bogen, aber mit einem Trainingsplan von seinem Coach.

„Einen Deutschen Meister und einen guten Übungsleiter im Verein zu haben, ist etwas Besonderes, und das werden wir feiern“, versprechen die Verantwortlichen der Edelweiß-Schützen Dietmantstein-Warnhofen. Den ersten Empfang gab es bereits nach der Rückkehr von Johannes Zink spontan im Garten seiner Eltern.

Der Bogensport fasziniert! Das sehen nicht nur die Teilnehmender bei der Deutschen Meisterschaft so, sondern auch viele Menschen, die erstmals mit diesem Sport in Kontakt kommen. Diese Faszination können im Rahmen eines Kurses der VHS Kesseltal ab dem 4. Oktober auch Erwachsene erfahren, zudem noch wenige Plätze frei sind, wie Heinz Volk informiert.