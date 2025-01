Feuerwehr rückt zu einem Zimmerbrand in Holzheim aus

In Holzheim ist am Donnerstag gegen 23.40 Uhr in einem Wohngebäude in der Straße Am Breitenberg zu einem Zimmerbrand gekommen. Es entstand dabei nach Angaben der Polizei ein geschätzter Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Bewohner müssen nach dem Brand in Holzheim Nacht in einer anderen Unterkunft verbringen

Verletzt wurde niemand, allerdings mussten die Bewohner die restliche Nacht in einer anderen Unterkunft verbringen. Als Brandursache geht die Polizei derzeit von einem technischen Defekt bei einem Elektro-Kleingerät aus. Neben den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst waren insgesamt 38 Feuerwehrleute aus Holzheim und Weisingen im Einsatz. (AZ)