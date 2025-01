Vom Alkohol befreit: Jörg Kunz hilft Suchtgefährdeten im Dillinger Geschirrspülerwerk

Die Offenheit, mit der Jörg Kunz seine früheren Alkoholprobleme schildert, ist erstaunlich. „Man kann sehr viel vertuschen“, sagt der 58-jährige Mitarbeiter der BSH Hausgeräte in Dillingen. Vor allem dann, wenn man die Sucht noch durch Leistung kaschieren könne. Als Kunz im Frühjahr 2013 kurz vor dem Kollaps steht, schafft er es noch immer, sich im straffen Schichtbetrieb des Dillinger Geschirrspülerwerks ein wenig Zeit herauszuarbeiten. Kunz braucht immer wieder dringend ein paar Minuten Pause, um heimlich zu trinken und seinen Alkoholpegel zu halten. „Ansonsten hätte ich unweigerlich mit den Händen zu zittern begonnen“, blickt der Dillinger zurück.

Die „Alkohol-Karriere“ des Mannes aus Niedersachsen hört sich klassisch an. Seine Eltern sind selbstständig, sie haben nicht so viel Zeit für ihren Jungen. Jörg Kunz wird überwiegend von Oma und Opa aufgezogen. Er kämpft mit Schulproblemen und verlässt das Gymnasium, fängt zu Zeiten auf dem Bau an, als dort manche Mitarbeitende noch morgens die erste Halbe öffnen. Als Jörg Kunz später Zeitsoldat wird, fällt er im Freundeskreis bereits durch hohe Mengen an Alkoholkonsum auf. Seit 1998 arbeitet der heute 58-Jährige im Dillinger Geschirrspülerwerk. „In der Schicht hatte ich immer Promille, aber mein Arbeitspensum habe ich erledigt“, erklärt Kunz. Doch die Mengen, die der Dillinger trinken muss, werden größer. Die letzten beiden Jahre seien schlimm gewesen. „Ich habe täglich einen Kasten Bier gebraucht“, gesteht der BSH-Mitarbeier. Im Blaulichtreport unserer Zeitung taucht Kunz ebenfalls einmal mit 3,1 Promille auf, die Polizei stoppt den betrunkenen Fahrradfahrer.

Er versicherte bei Nachfragen, dass er „kein Problem“ habe

Die Wende kommt am 23. April 2013. Jörg Kunz sieht sich das Champions-League-Halbfinale des FC Bayern gegen Barcelona an – und trinkt so viel, dass er am nächsten Vormittag volltrunken am Arbeitsplatz zusammenbricht. Der Dillinger wacht in der betriebsärztlichen Dienststelle des Geschirrspülerwerks auf. Die betriebliche Sozialberaterin sagt zu dem Mitarbeiter, er möge sich überlegen, ob er eine Therapie beginnen sollte, da er so nicht weiter bei der BSH arbeiten könne. Eine Ex-Freundin des Alkoholikers hatte sich bereits früher an die Suchtfallambulanz gewandt. „Da habe ich noch abgewinkt und versichert, dass ich kein Problem habe“, erinnert sich Kunz.

Vier Monate später beginnt für den Dillinger auf der Entgiftungsstation des Bezirkskrankenhauses Günzburg der Weg zurück ins Leben. Zwei Wochen nach dem Entzug erhält Kunz eine Anschluss-Therapie in der Suchthilfe-Fachklinik Ringgenhof bei Ravensburg. Zurück in Dillingen schließt er sich als damals 48-Jähriger einer Selbsthilfegruppe an. Heute ist Jörg Kunz seinen Vorgesetzten bei der BSH Hausgeräte dankbar, dass sie ihm geholfen haben, dem Teufelskreis der Sucht zu entrinnen.

Icon Vergrößern Jörg Kunz hat 2013 den Weg aus der Alkoholabhängigkeit geschafft. Heute berät er Suchtgefährdete im Dillinger Geschirrspülerwerk. Foto: BSH Icon Schließen Schließen Jörg Kunz hat 2013 den Weg aus der Alkoholabhängigkeit geschafft. Heute berät er Suchtgefährdete im Dillinger Geschirrspülerwerk. Foto: BSH

Thomas Reuter ist Personalleiter im Dillinger Geschirrspülerwerk. „In unserem Leitbild steht der Mensch an erster Stelle“, betont Reuter. Die Gesunderhaltung der Beschäftigten spiele dabei eine bedeutende Rolle. Beim betrieblichen Gesundheitsmanagement brauche die BSH Hausgeräte in Dillingen keinen Vergleich zu scheuen. Der Umgang mit Suchtkranken sei aber ein sehr sensibles Thema. Führungskräfte würden darin geschult, zu erkennen, ob Mitarbeitende ernst zu nehmende Probleme haben – unter anderem von Betroffenen wie beispielsweise Jörg Kunz. „Und vor allem, wie sie das angemessen ansprechen können.“

Jörg Kunz ist inzwischen eine Stütze in der betrieblichen Suchtberatung

Jörg Kunz, der in der Verpackung arbeitet, ist inzwischen mit zwei anderen Betroffenen einer Sucht eine wichtige Stütze in der betrieblichen Suchtberatung. Die Drei sind betriebliche Ansprechpartner für Sucht und Prävention (BASP). In Informations-Faltblättern sind sie mit ihrer E-Mail-Adresse und der Handynummer aufgeführt. „Wir wollen Mitarbeitenden, die vielleicht ein Suchtproblem haben, ein niedrigschwelliges Angebot machen“, erklärt Personalleiter Reuter, , auch wenn man hier von Einzelfällen spreche. Führungskräfte könnten so ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den Rat geben, ob sie sich vielleicht einmal mit einem dieser drei Ansprechpartner unterhalten wollen.

Jörg Kunz hat ein Jahr lang eine Ausbildung zum Suchtkrankenhelfer gemacht. Oberste Prämisse sei für ihn die Verschwiegenheit. Es gebe keine Rückmeldung an die Führungskräfte, was in diesen Gesprächen besprochen werde. „Das ist ein reines Hilfsangebot“, betont auch Personalchef Reuter. Dies sei wie eine Tür. „Hindurchgehen müssen die Betroffenen selbst“, sagt Reuter. Bei Jörg Kunz sind in der Vergangenheit auch schon Mitarbeitende aufgetaucht, die zunächst vorgaben: „Ich frage nur für einen Freund.“ Der Dillinger kann sich genau in die Situation der Betroffenen hineinversetzen. Ein Fall beschäftigt ihn immer noch, wo er nicht habe helfen können. Der Alkoholkranke sei inzwischen verstorben.

Mehrere Betroffene haben in den vergangenen Jahren Hilfe bei Jörg Kunz gesucht. Im Detail spricht der 58-Jährige über diese Fälle nicht. Der Dillinger kann aber aus eigener Erfahrung allen Ratsuchenden ein Versprechen geben: „Du bist hinterher über jeden Tag froh, an dem du trocken bist.“