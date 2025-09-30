Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Bücher fehlen am Gymnasium in Lauingen: Bürgermeisterin kritisiert Prioritäten des Landkreises

Landkreis Dillingen/Lauingen

Bürgermeisterin kritisiert Ausgaben für Regionalmanagement: In Lauingen fehle Geld für Schulbücher

Der Schulbuchmangel am Lauinger Gymnasium verschärft die Debatte um Haushaltsprioritäten. Was kann und will sich der Landkreis noch leisten?
Von Christina Brummer
    • |
    • |
    • |
    In Lauingen fehlen aktuell Schulbücher für eine sechste Klasse. Auch die Wiedereinführung des G9 hat wieder viel durcheinandergebracht.
    In Lauingen fehlen aktuell Schulbücher für eine sechste Klasse. Auch die Wiedereinführung des G9 hat wieder viel durcheinandergebracht. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Früher hätte dieses Thema im Kreisausschuss wohl zur Rubrik „gmahde Wiesn“ gezählt, also wenig kontrovers mit Tendenz zur Einstimmigkeit. Doch angesichts der klammen Kassen des Landkreises gibt es eine Diskussion über die Frage, ob man einen Förderantrag für weitere drei Jahre Regionalmanagement stellen soll oder nicht. Dabei werden die Kosten zum Großteil vom Freistaat übernommen, doch auch der Landkreis muss rund 110.000 Euro ausgeben. Die Kreisrätin und Lauinger Bürgermeisterin Katja Müller kritisiert, dass an anderer Stelle Geld fehle. Nicht nur sie hat Bedenken.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden