Bürgermeisterin kritisiert Ausgaben für Regionalmanagement: In Lauingen fehle Geld für Schulbücher

Früher hätte dieses Thema im Kreisausschuss wohl zur Rubrik „gmahde Wiesn“ gezählt, also wenig kontrovers mit Tendenz zur Einstimmigkeit. Doch angesichts der klammen Kassen des Landkreises gibt es eine Diskussion über die Frage, ob man einen Förderantrag für weitere drei Jahre Regionalmanagement stellen soll oder nicht. Dabei werden die Kosten zum Großteil vom Freistaat übernommen, doch auch der Landkreis muss rund 110.000 Euro ausgeben. Die Kreisrätin und Lauinger Bürgermeisterin Katja Müller kritisiert, dass an anderer Stelle Geld fehle. Nicht nur sie hat Bedenken.

