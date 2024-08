Diese Beschilderung macht einen Dillinger ratlos

Ein „neues Verkehrsschild“ in der Straße Auf der Leiten in Dillingen macht Anwohner Friedrich Konrad ratlos. „Mir ist unklar, was dieses Schild bedeuten soll“, schreibt Konrad und fügt hinzu: „Sollte hier wirklich einer parken, ist die Straße total blockiert.“ Der Dillinger fordert von der zuständigen Behörde eine Erklärung, warum dieses Schild hier überhaupt angebracht wurde und was es zu bedeuten habe. Denn in einem ist sich Konrad sicher: Wenn jemand in der 2,5 Meter breiten und 70 Meter langen Straße seinen Wagen abstelle, gebe es kein Durchkommen mehr. Der Dillinger rätselt zudem, was es mit diesem eingeschränkten Halteverbot auf sich hat.

Es geht nicht nur um eine einzelne Straße, sondern eine ganze Dillinger Zone

Die Dillinger Stadtverwaltung nimmt zu der Anfrage des Bürgers ausführlich Stellung. Es handle sich im vorliegenden Fall nicht nur um eine einzelne Straße, sondern um eine ganze Zone im Bereich Fischerberg, Auf der Leiten, Höllgasse und Jakobstal. Die Straßenverkehrsordnung regele dabei ausdrücklich, dass das Parken auf schmalen Fahrbahnen sowie vor Grundstücks-Ausfahrten und -Einfahrten „grundsätzlich verboten ist“, heißt es in der Mitteilung. Autofahrer müssten in solch einer Zone selbst einschätzen, ob sie dort ihren Wagen abstellen können.

Die Regelung sei im Übrigen nicht neu, sondern bestehe bereits seit vielen Jahren, erläutert der städtische Pressesprecher Jan Koenen. Das von Friedrich Konrad genannte Schild sei im September 2023 zusätzlich im Kreuzungsbereich Christoph-von-Schmid-Straße/Auf der Leiten aufgestellt worden, um die Beschilderung der Zone zu ergänzen. Die bisher schon geltende Verkehrsregelung sei dadurch nicht verändert worden.

Koenen erklärt die einzelnen Hinweisschilder. In der Tempo-20-Zone dürfe nicht schneller als 20 Kilometer pro Stunde gefahren werden, es gelte die Vorfahrtregel Rechts vor Links, zudem haben Fußgänger den Vortritt und dürfen die Fahrbahn überall überqueren. Das zweite Zeichen zeige das eingeschränkte Halteverbot an. Autofahrer dürften nicht länger als drei Minuten halten, das Ein- und Aussteigen sowie das zügige Be- und Entladen seien erlaubt, das Parken nicht. Zum dritten Schild: Mit Parkscheibe dürfe grundsätzlich bis zu zwei Stunden in der Zone geparkt werden, informiert Koenen. Hinzu kommt eine Festlegung durch das vierte Schild: „In Kombination mit dem vorhergehenden Verkehrszeichen (Parkscheibe) darf in der Zone von Montag bis Freitag (9 bis 18 Uhr) für zwei Stunden mit gut sichtbarer Parkscheibe im Fahrzeug geparkt werden“, erläutert die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. Und wie schaut es morgens, abends und an Wochenenden aus? Da darf unbegrenzt lange geparkt werden, wenn das Auto nicht den Verkehrsfluss behindert.

Dillingens Pressesprecher: Beschilderung entspricht allen Vorschriften

Sprecher Jan Koenen zieht folgendes Fazit: „Die auf dem Foto abgebildete Beschilderung entspricht nach Angaben der Verkehrsbehörde allen Vorschriften und wird auch in vielen weiteren Städten in Deutschland so angewandt.“ Ob das allen Autofahrern und Autofahrerinnen auf den ersten Blick gleich einleuchtet, dürfte freilich fraglich sein.