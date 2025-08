Wahl: Bürgermeister Christian Weber tritt wieder in Lutzingen an

Mit einer Mitteilung in eigener Sache hat Bürgermeister Christian Weber in der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Lutzingen am Freitag die Entscheidung verkündet, bei den Kommunalwahlen 2026 erneut anzutreten. „Es ist mir seit Beginn der Amtszeit ein Herzensanliegen, die Weiterentwicklung meiner Heimatgemeinde als Bürgermeister im Schulterschluss mit den zahlreichen Akteuren und den Menschen vor Ort aktiv voranzutreiben und mitzugestalten“, sagte der Amtsinhaber.

Weber fügte hinzu: „Mir macht es nach wie vor unglaublich viel Spaß und ich würde vieles gerne fortsetzen, was wir in der Gemeinde in den vergangenen Jahren angestoßen haben.“ Exemplarisch für zahlreiche erfolgreiche Projekte nannte der Rathauschef den flächendeckenden Glasfaserausbau, wofür die Gemeinde Lutzingen durch den bayerischen Finanzminister Albert Füracker als „Gigabitregion in Bayern“ ausgezeichnet wurde.

„Intensive, parteiübergreifende und konstruktive Arbeit“

Weber teilte mit, er habe die Entscheidung für eine erneute Kandidatur „nach sorgfältiger Überlegung, mit voller Demut gegenüber dem Amt des Bürgermeisters und mit absoluter Rückendeckung der Familie getroffen“. Die vergangenen sechs Jahre seien von intensiver, parteiübergreifender und konstruktiver Arbeit geprägt gewesen. Die Aufgabe als Bürgermeister sei für ihn weit mehr als ein Amt. „Sie ist eine echte Herzensangelegenheit, ein Auftrag und eine Verpflichtung gegenüber den Menschen der Gemeinde Lutzingen zugleich“, betonte der Bürgermeister.

Weber will sich „weiterhin mit ganzer Energie für die Gemeinde engagieren“

Darüber hinaus bedankte sich Weber für das große Vertrauen, das ihm in den vergangenen Jahren entgegengebracht worden sei. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel erreicht und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt“, so Weber. Der Zuspruch zahlreicher Bürgerinnen und Bürger bestärkt ihn, „den erfolgreichen Kurs gemeinsam mit dem Gemeinderat, den Vereinen und den Menschen in unserer Gemeinde für eine weitere Legislaturperiode fortzusetzen“. Gerade in herausfordernden Zeiten seien Kontinuität und Verlässlichkeit von größter Bedeutung. Weber sagte: „Deshalb möchte ich mich auch in Zukunft als Bürgermeister weiterhin mit ganzer Energie für unsere Gemeinde und deren Bürgerinnen und Bürger engagieren.“ (AZ)