Georg Merz will Bürgermeister von Schwenningen werden

Georg Merz ist entschlossen. Am 3. März 2026 möchte der 58-Jährige Verantwortung übernehmen und sich den über 1000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern Schwenningens zur Wahl stellen. Merz sitzt seit 2019 parteilos im Gemeinderat. Weil er in Schwenningen geboren und aufgewachsen ist und seine Mutter aus dem Ortsteil Gremheim kommt, beschreibt sich der Kandidat als fest verwurzelt. „Ich würde mich freuen, wenn ich die Chance kriege und meinen Teil beitragen kann“, sagt Merz. Gemeindeleben bedeute für ihn „gestalten“.

Bürgermeisterwahl in Schwenningen (Donau): Merz und Kapfer kandidieren

Bürgermeister Johannes Ebermayer (CSU) hatte im Juni erklärt, nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Zwei Monate später gab dann Bettina Kapfer ihre erneute Kandidatur bekannt. Die 51-Jährige ist ebenfalls Gemeinderatsmitglied und war in der vergangenen Kommunalwahl gegen Ebermayer und Stephan Reitschuster angetreten.

Der 58-jährige Familienvater lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Teenager- und jungen Erwachsenenalter in Schwenningen. Als Qualitätsmanager bei DHL in Augsburg betreut er seit zehn Jahren Zustellfahrer und ist unter anderem für ihre Schulungen und Sicherheitseinweisungen zuständig. Seine Beamtung als Postmitarbeiter würde Merz für die Bürgermeisterstelle auf unbestimmte Zeit aussetzen. „Mir war von Anfang an klar: Wenn ich das mache, dann voll – als Fulltime-Job.“

Merz: „Ich bin hier aufgewachsen und fühle mich wohl“

Mit konkreten Versprechungen gibt sich Merz bewusst zurückhaltend. Er sehe aber große Themen auf Schwenningen zukommen: Da wären die B16-Umgehung und der damit verbundene Bau einer neuen Brücke über die Bahngleise, der Flutpolder für die Donau und die Zukunft der Grundschule. Im Gemeinderat schwebt ihm die Gründung von Ausschüssen vor. Wichtig sei ihm auch der Zusammenhalt mit Gremheim; Merz sagt, er wolle ihn stärken und die Gemeinschaft noch einmal voranbringen.

Die Kandidatur habe er erstmals in Erwägung gezogen, nachdem der amtierende Bürgermeister Ebeyermayer sein Aus verkündet hat und erste Anfragen aus der Bürgerschaft gekommen seien, ob er sich nicht bewerben wolle. Die Entscheidung sei dann immer mehr in ihm gereift. Jetzt sei für ihn klar: „Ich bin hier aufgewachsen, ich fühle mich wohl und mir macht es Spaß im Gemeinderat.“ Es sei ein tolles Team und das wolle er ab März 2026 leiten. Vorrangiges Ziel sei es, die Belange der Bürgerinnen und Bürger anzuhören und umzusetzen.

In seiner Freizeit geht der 58-Jährige gerne mit seiner Frau in die Natur, schwingt sich auf das Mountainbike oder geht mit Hund Emmi spazieren. Außerdem engagiert sich Merz als Kassenprüfer beim FC Schwenningen sowie im Musikverein.