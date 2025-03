50. Jubiläum: Der Bund Naturschutz feiert in Blindheim

Die Dillinger Kreisgruppe des Bund Naturschutz in Bayern (BN), die am 13. Mai 1975 gegründet wurde, feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Auf ihre Erfolge in einem halben Jahrhundert sind die Naturschützer stolz und haben die BN-Mitglieder zu einer Feier am Freitag, 4. April, um 18.30 Uhr nach Blindheim in den Gasthof Zum Kreuz eingeladen.

„Wir freuen uns, dass Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank und Landrat Markus Müller ein kurzes Grußwort an die Gäste richten werden und als Höhepunkt des Abends Professor Dr. Hubert Weiger die Festrede übernimmt“, erklärt BN-Kreisvorsitzender Dieter Leippert in einer Pressemitteilung. Weiger sei ein begnadeter Redner und verstehe es, seine Zuhörer für seine Anliegen zum Natur- und Umweltschutz zu begeistern. Von 2002 bis 2018 war er Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern und von 2007 bis 2019 zusätzlich Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), den er 1975 mitgegründet hat.

Blindheim wurde bewusst als Veranstaltungsort ausgewählt

„Hubert Weiger ist die herausragende Persönlichkeit im BN, weshalb wir uns freuen, dass er nun schon zum dritten Mal nach Blindheim kommt“, so Leippert weiter. Blindheim sei bewusst als Veranstaltungsort für den Festabend gewählt worden, weil es von den Naturjuwelen Apfelwörth, Donauried und Jurawälder umgeben ist und im Ort die von Bio-Landwirt Schaflitzel betriebene Gaststätte Zum Kreuz steht.

Die Festrede Weigers markiert erst den Beginn des Abends, der von der Orchestervereinigung Höchstädt unter der Leitung von Werner Bürgle musikalisch umrahmt wird. Denn nach einem Imbiss erwartet die Gäste eine Bilderreise durch 50 Jahre BN-Kreisgruppe Dillingen. Im Anschluss daran hält Tierfotograf André Kiener aus Lauingen einen spannenden Bildvortrag zur Kunst der Tierfotografie. „Das Programm garantiert einen unterhaltsamen Abend, und durch ein Imbissbuffet ist auch für das kulinarische Wohl gesorgt“, sagt Leippert. Weitere Informationen zu der Veranstaltung für Mitglieder und geladene Gäste gibt es unter Telefon 09075/9609791, 015777580705 oder im Netz unter dillingen.bund-naturschutz.de. (AZ)