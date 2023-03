Burghagel

18:00 Uhr

Sie radeln mit dem Tandem von Burghagel nach Santiago de Compostela und zurück

Plus Ingrid und Raimer Fock aus Burghagel wollen in drei Monaten nach Spanien und zurück. Wie sie sich vorbereitet haben und was ihre Reise mit Backstuben zu tun hat.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Im Haus von Ingrid und Raimer Fock gibt es viele Hinweise auf die außergewöhnliche Leidenschaft der beiden: An den Wänden hängen etwa Fotos und Landkarten von ihren zahlreichen Reisen durch die ganze Welt. Und auch den Kaffee trinkt das Paar aus personalisierten Tassen, auf denen Bilder von den beiden in Fahrradmontur abgedruckt sind. Ingrid und Raimer Fock sind das, was man in der Szene als "velophil" bezeichnet. Sie lieben es, nur mit ihrem Tandem und einer Hand voll Packtaschen unterwegs zu sein. Am Montag brechen die beiden für ihre bislang größte Reise auf. In drei Monaten will das Paar über die Schweiz und Frankreich an die Westküste Spaniens fahren – und wieder zurück. Auf dem Weg wollen sie auch lokale Bäcker und ihre Backstuben kennenlernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen