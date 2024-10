„Alles wird Blut“ in Buttenwiesen

Sechs Tote, ein Lippenstift und viele Wiener Würstchen – all das spielt eine Rolle in „Keine Panik – alles wird Blut“. Die Premierveranstaltung dieser Krimikomödie von Peter Reul präsentierte die Jugendtheatergruppe des Musicalprojekts 86 am Freitagabend. 20 Jugendliche aus Lauterbach und Buttenwiesen probten unter der Regie von Johannes Baur und Thomas Havelka seit September 2023 das Stück. Die beiden kennen sich aus der Theaterausbildung und machen ab und an zusammen Fortbildungen, erzählt Baur. Man ergänze sich gut im Team. Angespannte Stimmung herrsche vor der Premiere nicht unter den Schauspielern. Man freue sich, das zeigen zu können, was man schon so lange probt, so Baur. Thomas Havelka fügt hinzu: „Natürlich ist jeder ein bisschen aufgeregt, aber jetzt kommt erst der eigentliche Spaß.“

Lioba Reiter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krimikomödie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buttenwiesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis