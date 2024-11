Der TSV Buttenwiesen geht mit neuem Ziel an die Geräte

Nach dem Turn-Krimi gegen den ungeschlagenen Tabellenführer StTV Singen (33:33) startet der TSV Buttenwiesen am Samstag (18 Uhr) mit dem Heimwettkampf gegen Exquisa Oberbayern in der Saisonschlussphase der 2. Bundesliga. Ziel des aktuellen Tabellenvierten ist, einen Platz auf dem Podium zurückzuerobern. Durch das jüngste Unentschieden sind Buttenwiesens Hoffnungen auf den Meistertitel nahezu erloschen. Die Biber sind dennoch hoch motiviert, denn der Vizetitel ist immer noch drin. Den Saisonabschluss bildet dann der siebte Wettkampf am 16. November in Kirchheim.

Exquisa Oberbayern ist alles andere als ein unbekannter Gegner für den TSV. Seit 2014 pflegen beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd eine intensive Rivalität. Vergangenes Jahr mussten sich die Zusamtaler geschlagen geben, jetzt wollen sie den Spieß umdrehen und wichtige Punkte im Kampf um eine Topplatzierung sammeln. Die Oberbayern liegen derzeit nur einen Platz hinter dem TSV auf Rang fünf. „Wir kennen die Turner von Exquisa schon lange. Wenn die einen guten Wettkampf erwischen, wird es definitiv schwierig. Aber wenn wir unsere Leistungen der letzten Wettkämpfe abrufen, werden wir gewinnen“, äußert sich Teamkapitän Florian Raab selbstbewusst.

Buttenwiesens Kader gut bestückt

Damit dies gelingt, hoffen Raab und Mannschaftsführer Oliver Ritter auf die volle Einsatzfähigkeit des Kaders. Die Wettkampfpause am ersten November-Wochenende nutzten die TSV-Turner für intensives Training. Die bewährten Leistungen von Florian Raab, Daniel Kehl, Adrian Seifried, Johannes Seifried, Elija Bach, Jan Schwäke, Erik Mihan, Dimiter Hommel, Darius Steinke, Moritz Kraus sowie Topscorer Oleksandr Petrenko sollen nun erneut zum Tragen kommen. Außerdem kann das Team wieder auf die Unterstützung ihrer ausländischen Turner zählen. Der Italiener Manuel Berettera und der Ukrainer Yevgen Yudenkov, die in dieser Saison bereits viele wichtige Punkte sammelten, gehen an die Geräte. Ob der TSV Buttenwiesen seine gesteckten Ziele erreicht, hängt auch von der eigenen Nervenstärke ab. Fehler darf man sich gegen die starken Gäste kaum leisten.

Das Einturnen beider Teams in der Riedblickhalle beginnt um 17 Uhr, der Wettkampf um 18 Uhr. Für das Saisonfinale am Samstag, 16. November, beim VfL Kirchheim u. T. ist es bereits möglich, sich für die Mitfahrt im Fanbus anzumelden. Interessierte setzten sich mit Verena Friedel unter der Telefonnummer 08274/928319 in Verbindung.