Der TSV Buttenwiesen kann noch Zweitliga-Vize werden

Ihren letzten Saisonwettkampf bestreiten die Zweitliga-Turner des TSV Buttenwiesen wie schon vor Jahresfrist beim VfL Kirchheim unter Teck (Samstag, 18 Uhr). Und haben dabei ein klares Ziel vor Augen: Sieg! Dann ist der Vizetitel noch möglich. Die Meisterschaft machen Monheim und Singen im direkten Vergleich unter sich aus.

In den vergangenen Jahren turnten Kirchheim und die Biber auf Augenhöhe, es gab Siege für beide Mannschaften. Jetzt ist die Ausgangslage eine etwas andere. Als aktueller Dritter – der Gastgeber ist Sechster – geht Buttenwiesen als Favorit an die Geräte. TSV-Cheftaktiker Oliver Ritter kann wieder auf eine schlagkräftige Gruppe zurückgreifen, auch wenn es nicht ganz zur Bestbesetzung reichen wird, da die Erkältungswelle einigen Turnen zu schaffen macht.

Buttenwiesen braucht Schützenhilfe

Bei einem Sieg von Singen benötigen die Biber einen Auswärtserfolg für den zweiten Platz, bei einem Unentschieden zwischen Monheim und Singen haben sie keine Chance mehr auf die Vizemeisterschaft. Falls Monheim gewinnt, werden bei einem zeitgleichen Sieg der Biber die Gerätepunkte entscheiden, ob Singen oder Buttenwiesen auf dem zweiten Platz landet.

Buttenwiesen kann auf Daniel Kehl, die Brüder Adrian und Johannes Seifried, den wieder vollständig genesenen Elija Bach und Kapitän Florian Raab zählen. All diese Sportler stammen aus der eigenen Nachwuchsarbeit und bilden das Fundament der Mannschaft.

Doch auch die anderen deutschen Athleten im Kader sind bereits seit einiger Zeit fester Bestandteil im Team des TSV Buttenwiesen. Dazu gehören Allrounder wie Jan Schwäke und Moritz Kraus. Der Potsdamer Sportstudent Erik Mihan ist wieder mit von der Partie sein und zählt als einer der wichtigsten Turnern im TSV-Trikot. Der Einsatz seines Brandenburger Kollegen Darius Steinke erscheint fraglich, da der 21-Jährige noch mit den Nachwirkungen einer Krankheit zu kämpfen hat. Auch der Ringespezialist Dimiter Hommel ist erkrankt, was seinen Einsatz infrage stellt.

Unterstützt wird das Team aus dem Zusamtal erneut durch zweier ausländischer Verstärkungen. Neben dem Österreicher Askhab Matiev tritt der Türke Kerem Sener an. Komplettiert wird die Buttenwiesener Riege am Samstag durch Oleksandr Petrenko. Der Wahl-Inninger führt aktuell die Topscorerliste der 2. Bundesliga Süd an und will im letzten Wettkampf nochmals viele Punkte für sein Team zu sammeln.

Noch Plätze für Buttenwiesener Fans

Erfreulich für die TSV-Sportler ist schon jetzt das Wissen, dass wieder viele Buttenwiesener Fans mit nach Kirchheim reisen. Der angekündigte Fanbus ist bis auf wenige Restplätze ausgebucht, was eine lautstarke Kulisse für das bevorstehende Duell verspricht. Wer spontan noch mitfahren will, kann bei Verena Friedel (Tel. 08274/928319) die letzten Plätze buchen. Abfahrt wird um 14 Uhr am Sportheim in Buttenwiesen sein.