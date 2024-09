Die obere Tabellenhälfte ist Buttenwiesens Ziel

Der TSV Buttenwiesen startet wie im Vorjahr seine neue Zweitliga-Saison gegen die TG Hanauerland. Das Ergebnis soll sich aber nicht wiederholen: Mit 31:41 verloren die Turner um Kapitän Florian Raab damals knapp. In der heimischen Riedblickhalle wird am Samstag (18 Uhr) ein Auftaktsieg angepeilt. Zumal schon eine Woche später das Nordschwaben-Derby beim TSV Monheim auf dem Terminkalender steht. Auch das andere Lokalduell müssen die Biber übrigens an fremden Geräten bestreiten: am 19. Oktober bei der KTV Ries.

Die TG Hanauerland hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nochmals verstärkt und wird als Kandidat für das Podium der Südstaffel gehandelt. Doch auch die Biber haben aufgerüstet. Neben den bewährten Kräften können sich die Zuschauer auf Rückkehrer und ein neues Gesicht im blauen Trikot des TSV freuen. Kapitän Florian Raab führt die Riege wieder in die Wettkämpfe. Unterstützt wird er durch Boden- und Sprungtalent Daniel Kehl, Ringespezialist Elija Bach, die Brüder Adrian und Johannes Seifried, Reckspezialist Darius Steinke sowie Routinier Jan Schwäke und Dimiter „Mitko“ Hommel.

Buttenwiesen ist gut aufgestellt

Zudem kann Buttenwiesen erneut auf zahlreiche Geräteeinsätze von Erik Mihan und Moritz Kraus hoffen. Mihan kehrt nach einem Jahr in der Ersten Bundesliga wieder zurück an die Zusam, nachdem er einem Hilferuf seiner ehemaligen Mannschaft, dem SC Cottbus, gefolgt war. Moritz Kraus konnte letzte Saison aus beruflichen Gründen nicht starten, hat aber dieses Jahr wieder Zeit für das nötige Training gefunden und wird das Team an einigen Wettkämpfen unterstützen.

Die Änderung der Regelungen zu Startern ohne deutschen Pass in der Deutschen Turnliga haben ebenfalls Auswirkungen auf das Team des TSV. Trainer und Sportler Oleksandr „Sascha“ Petrenko hat durch diese Änderung nun das gleiche Startrecht wie seine Trainingskollegen. Dies bedeutet konkret, dass er ab sofort eingesetzt werden darf – und zusätzlich ein weiterer ausländischer Turner. Für die Biber ist das ein enormer Gewinn und erhöht die Chancen an den einzelnen Geräten.

Auf der Ausländerposition werden die TSV-Turner auch heuer wieder durch den Ukrainer Yevgen Yudenkov, den Österreicher Askhab Matiev und den Türke Kerem Sener unterstützt. Die Verantwortlichen konnten auch einen neuen Sportler ins Team holen: Der gerade 18-jährige Italiener Manuel Berettera aus Verona gilt als aufstrebendes Talent und ist bereits mit etlichen internationalen Medaillen dekoriert.

Der Gast ist ein direkter Konkurrent Buttenwiesens

In Buttenwiesen freut man sich mit dieser schlagkräftigen Mannschaft schon sehr auf die bevorstehende Saison. Mannschaftsführer Markus Sommer mahnt dennoch an: „Dieses Jahr sind wir gut aufgestellt, aber in erster Linie ist der Klassenerhalt das Ziel. Haben wir diesen im Sack, können wir weiter nach vorne blicken. Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte sollte aber schon drin sein.“

Mit der TG Hanauerland ist gleich ein direkter Konkurrent um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu Gast in Buttenwiesen. Letztlich kann man für die erste Begegnung der Saison wie jedes Jahr nur wenig sichere Prognosen wagen. Am Ende wird die Riege den Sieg einfahren, die schon zu Beginn der langen Saison mit Konstanz und guter Ausführung auftrumpfen kann. Die Biber hoffen schon beim ersten Wettkampf auf die zahlreiche Unterstützung der „besten Fans der Liga“, welche die Riedblickhalle schon so oft in einen Hexenkessel verwandelt haben.