Buttenwiesen/Ehingen/Kühlenthal

Pläne um "Bürgerwind am Rohrholz" schreiten voran

Die Windräder des Projekts "Bürgerwind am Rohrholz" könnten in knapp drei Jahren errichtet werden.

Plus In Windeseile wollen Buttenwiesen, Ehingen und Kühlenthal nun ein gemeinsames Energieprojekt voranbringen – für manchen in den drei Gemeinderäten etwas zu flott.

Von Günter Stauch

Mit einer höchst ungewöhnlichen Sitzung haben jetzt die Gemeinden Buttenwiesen, Ehingen und Kühlenthal ein gemeinsames Windkraftprojekt mit insgesamt vier Systemen auf den Weg gebracht. Die Bürgervertretungen der drei Kommunen aus zwei Landkreisen ließen sich von Vertretern des interkommunalen wie interregionalen Vorhabens ausführlich über den Windkraft-Standort informieren, der im Dreieck zwischen Wortelstetten (Buttenwiesen), Ehingen und Ahlingen (Kühlenthal) entstehen soll. Daher der Name „Bürgerwind am Rohrholz“, einem Areal mit überwiegend Ackerflächen und teilweise bewaldeten Stellen. Die Flächen dafür stehen bereits zur Verfügung und mit der Errichtung der großen Windräder rechnen die Planer schon in knapp drei Jahren.

Im beinahe vollen Kaisersaal des Buttenwiesener Rathauses schufen die Gemeinderäte mit hohem Tempo und weitgehend einstimmig die gesetzlichen Voraussetzungen für die modernen Windkraftanlagen, die laut Projektmanager Martin Demmeler „der größte Hebel für den Klimaschutz und die Energiewende“ darstellten. Wie rasant die gesetzlichen wie politischen Voraussetzungen in letzter Zeit zugunsten dieser Energieform verändert wurden, machten mehrere Redner an diesem Abend deutlich. „Mit der Änderung der Erneuerbare-Energie-Richtlinie gibt es europaweit einen wegweisenden Paradigmenwechsel bei der Genehmigung für solche Anlagen“.

