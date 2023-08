Ein Buttenwiesener wird beim Online-Kauf geprellt

Und eine Haunsheimerin sollte bei einem Autoverkauf vorab Transportkosten überweisen. Die Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Betrug.

Ein Lauterbacher hat am 14. August über ein Kleinanzeigenportal ein Mikrofon für 185 Euro ersteigert. Den Geldbetrag überwies der Zusamtaler per Transaktionsdienst mit Freundesoption, so dass keine Gebühren anfielen. Dafür gab es auch keine Liefergarantie. Die Ware wurde laut Polizeibericht nicht geliefert, auch ein Kontakt kam nicht mehr zustande.

Der Interessent wollte von der Haunsheimerein 720 Euro für den Transport

Beinahe wäre es am Mittwoch zu einem weiteren Internet-Betrug gekommen, nachdem eine Haunsheimerin ein Auto über ein Autoverkaufsportal angeboten hatte. Daraufhin meldete sich ein Interessent, der die Verkäuferin aufforderte, 720 Euro vorab für Transportkosten auf ein türkisches Konto einzubezahlen. Die Haunsheimerin fiel nicht darauf herein und informierte die Polizei. Tipps zum Schutz vor Betrug gibt es unter www.polizei-beratung.de (AZ)